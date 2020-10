12.10.2020

Oventrop: Produktionsstätte in Polen geplant

Oventrop vertreibt seine modularen Lösungen für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser in mehr als 50 Ländern, Tendenz steigend. Das Familienunternehmen entwickelt seine Präsenz auf den internationalen Märkten stetig weiter. Aktuell plant Oventrop den Aufbau einer dritten europäischen Produktionsstätte in Polen.

Die internationalen Märkte bedeuten für Oventrop Absatz- und Wachstumsmöglichkeiten. Rund die Hälfte des Konzernumsatzes von etwa 240 Mio. Euro werden heute im Ausland generiert. Dabei sind der Nahe Osten sowie der asiatische und der osteuropäische Markt mit Russland für Oventrop von besonderer Bedeutung. Um diese Entwicklung weiter aktiv voranzutreiben, plant Oventrop deshalb den Aufbau einer zusätzlichen Produktionsstätte im östlichen Polen. Hier sollen zukünftig Teile der Ventilproduktion und der Montage stattfinden und rund 60 Arbeitsplätze entstehen. Als Familienunternehmen ist es Oventrop wichtig, dafür am heimischen Standort keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. Wann genau mit dem Aufbau des neuen Standorts begonnen wird, steht noch nicht fest, da sich die Planungen durch die Corona-Pandemie etwas verzögert haben.

Internationalisierung wird vorangetrieben

Die geplante Produktionsstätte in Polen ist ein weiterer Baustein, mit dem man die Internationalisierung vorantreibt. Tochtergesellschaften für den weltweiten Vertrieb hat der Markenhersteller unter anderem bereits in Russland und China sowie in den USA und fünf europäischen Ländern aufgebaut.

Auch im wichtigen Heimatmarkt wird weiter investiert. An den Standorten in Brilon und Olsberg wurden in den letzten Jahren Investitionen von rund 10 Mio. Euro pro Jahr getätigt. Auch in den nächsten Jahren sind dort Investitionen in dieser Größenordnung geplant. Das Unternehmen entwickelt sich weiter und durchläuft zurzeit einen breit aufgestellten Erneuerungsprozess. Unter anderem wird unternehmensweit für sämtliche Kernprozesse eine neue Software eingeführt.

Entwicklungsteam als „Motor“

Ein 40-köpfiges Entwicklungsteam treibt die Bereiche Technologie und Innovation voran. Das Angebot an wegweisenden Lösungen für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser wird kontinuierlich ausgebaut. Mit seinen modularen Systemen und Services ist Oventrop damit Partner für SHK-Profis von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel.

