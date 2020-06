Per Webinar zum Pelletfachbetrieb

• Allgemeine Schulung (Rohstoff Holz, Lagerplanung, Förderung...)

1. bei einem Hersteller aus dem Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband e. V., zumeist in Verbindung mit sowieso stattfindenden Angeboten ODER

2. E-Learning des ZVSHK (Pelletmodule 1 und 2) ODER

3. Teilnahme an den DEPI-Webinaren Modul 1 und 2.

• Absolvierte Technikschulung über Pelletheizkessel bei einem Heizkesselhersteller (nach dem 01.01.2017).

• Heizungsfachbetrieb (im Installateur und Heizungsbauer- oder Ofen- und Luftheizungs-bauergewerbe) mit Praxiserfahrung in Planung, Errichtung und Instandhaltung von mindestens fünf Pelletheizungen (Nachweis kann nach der allgemeinen Schulung nachgereicht werden).

• Anmeldeformular ans DEPI senden, damit für drei Jahre die Listung in der Datenbank auf www.pelletfachbetrieb.de erfolgt. Es gibt keine Teilnahmegebühr mehr!