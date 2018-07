13.07.2018

Personelle Veränderung im Vorstand der Wilo Gruppe

Wilo-Vertriebsvorstand (CSO) Carsten Krumm orientiert sich beruflich neu.

Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit für Wilo, zuletzt als Vertriebsvorstand (CSO) für sämtliche Vertriebs- und Serviceaktivitäten der Wilo Gruppe, möchte sich Carsten Krumm einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.

„Der Aufsichtsrat dankt Herrn Krumm ausdrücklich für sein hohes Engagement und die erfolgreiche Arbeit in den vielen Jahren,“ sagt Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wilo Gruppe. Vorstandsvorsitzender und CEO, Oliver Hermes, fügt hinzu: „Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Carsten Krumm maßgeblich dazu beigetragen, die Vertriebsstrukturen in unseren Wachstumsmärkten weiter auszubauen, die der steigenden Bedeutung dieser Märkte für unser Unternehmen Rechnung tragen.“ Zudem seien unter seiner Führung mehrere wasserwirtschaftliche Unternehmen, unter anderem die Firma EMU, erfolgreich in die Wilo Gruppe integriert worden. Oliver Hermes wird zukünftig zu seinen bisherigen Vorstandsfunktionen auch das Vertriebsressort verantworten.

