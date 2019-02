20.02.2019

Pichler neuer Chef bei Solidpower

Dr. Andreas Pichler ist seit dem 12. Februar neuer CEO der Solidpower Group, die sich auf Festoxid-Brennstoffzellen spezialisiert hat.

Der Österreicher Dr. Andreas Pichler ist seit dem 12. Februar neuer CEO der Solidpower Group. Pichler hat die Position von Alberto Ravagni übernommen, der zurückgetreten ist. - © Solidpower Weitere Beiträge zu diesem Artikel Buderus vertreibt Bluegen-Brennstoffzelle

Mikro-KWK mit modernster Technik

Pichler hat die Position von Alberto Ravagni übernommen, der zurückgetreten ist, aber dennoch weiter mit Solidpower zusammenarbeiten wird, teilte der Brennstoffzellen-Hersteller am 19. Februar mit. Pichler, geboren in Österreich, hat nach Unternehmensangaben in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Ingenieur- und Maschinenbaubranche „seine hohe fachliche Kompetenz sowie sein außerordentliches Gespür für die verschiedenen Märkte unter Beweis gestellt“. Zudem leitete er ein eigenes Beratungsunternehmen.

Hersteller von SOFC-Brennstoffzellen

„Wir freuen uns, mit Andreas Pichler eine hochqualifizierte Führungskraft gewonnen zu haben, die das hervorragende Team von Solidpower in Zukunft leiten und das Unternehmen zum weltweit führenden Hersteller von SOFC-Brennstoffzellen machen wird. Nun wird es darum gehen, die nächste industrielle Stufe zu erreichen, auf der Basis unserer innovativen Produkte und unseres Know-hows“, sagte Pavel Tatyanin, Mitglied des Solidpower-Aufsichtsrates.

Ravagni zurückgetreten

Ravagni führte das Unternehmen seit den Anfängen im Jahr 2007. „Das Unternehmen dankt ihm für seinen außerordentlichen Beitrag in seiner Zeit als CEO, in der er Solidpower in eine führende Position des Brennstoffzellenmarktes gesteuert hat“, heißt es weiter aus Heinsberg.

www.solidpower.com