09.08.2019

Ralph Jakobs neuer Geschäftsführer Technik der Vaillant Group

Der Aufsichtsrat der Vaillant GmbH hat Ralph Jakobs mit Wirkung zum 1. November 2019 zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Ralph Jakobs wird als Nachfolger von Dr.-Ing. Norbert Schiedeck für das Ressort Technik verantwortlich zeichnen.

Ralph Jakobs wird zum 1. November 2019 Nachfolger von Dr.-Ing. Norbert Schiedeck für das Ressort Technik. - © Ralph Jakobs (privat)

Dr.-Ing. Norbert Schiedeck ist seit April 2014 Geschäftsführer Technik und leitet das Ressort seit seiner Bestellung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung im Mai vergangenen Jahres in Personalunion.

Ralph Jakobs (50) ist ein international erfahrener Manager mit profunder Expertise in den für das Ressort Technik relevanten Bereichen. Nach seinem Maschinenbau-Studium an der RWTH Aachen trat er 1996 als Trainee in den Volkswagen-Konzern ein. Dort übernahm er unter anderem Aufgaben in den Bereichen Produktion, Qualitäts- und Projektmanagement. Später bekleidete er operative Führungsfunktionen in Deutschland und in den USA. Diese Funktionen deckten ein breites technisches Themenspektrum ab. Von 2016 bis Mai 2019 leitete Ralph Jakobs als Vice President die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Joint Ventures des Volkswagen-Konzerns in China und war dort für 2.000 Mitarbeiter verantwortlich.

www.vaillant-group.com