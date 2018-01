16.01.2018

Rekordpraktikanten auf einem Handwerk-Roadtrip

Die Rekordpraktikanten Charlotte Stanke und Marvin Möller beendeten am 21. Dezember 2017 nach 44 Praktika ihren Handwerk-Roadtrip quer durch Deutschland.

Kälteanlagenbauermeister Bernhard Schlamminger (rechtes im Bild), Kälte Grohmann GmbH & Co. KG in Irchenrieth, zeigt Charlotte Stanke und Marvin Möller das Hartlöten. - © Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Fünf Monate lang schnupperten sie in zahlreiche Handwerksberufe hinein und ließen ihre Altersgenossen via Social Media daran teilhaben. Am 18. und 19. Dezember 2017 war auch der Beruf des Mechatroniker für Kältetechnik dabei.

Sie schliffen Bootsplanken am Steinhuder Meer, packten an bei der Dachsanierung des Industriemuseums im sachsen-anhaltinischen Schönebeck und lernten in Baden- Württemberg orthopädische Schuhe zu fertigen. Am 21. Dezember 2017 beendeten Charlotte Stanke (20) und Marvin Möller (19) ihren fünfmonatigen Roadtrip: 44 der mehr als 130 Ausbildungsberufe im Handwerk haben die beiden „Rekordpraktikanten“ in zweitägigen Praktika seit dem 1. August 2017 kennengelernt. In den letzten Tagen ihrer Reise absolvierten sie auch ein Praktikum als Mechatroniker für Kältetechnik bei der Kälte Grohmann GmbH & Co. KG in Irchenrieth.

Handwerk-Roadtrip quer durch Deutschland

Auf ihrer 5.800 km langen Tour quer durch Deutschland mit dabei : rund 8.000 junge Menschen, die ihnen auf Facebook und Instagram folgen. Auf Augenhöhe zeigten Charlotte und Marvin dort, welche Berufe das Handwerk bietet und was hinter den Berufsbezeichnungen steckt. Über ihre Posts und Videos ließen die beiden ihre Altersgenossen auch an ganz persönlichen Roadtrip-Momenten teilhaben. Sei es bei einem Catwalk auf einem 50 Meter hohen Kran, musikalischen Versuchen mit der Tuba des Metallblasinstrumenten- Herstellers oder der ersten Gabelstapler-Fahrt.

Der Startschuss für Charlotte und Marvin fiel am 1. August bei einem Dachdeckerbetrieb in Hamburg. „Die ‚Rekordpraktikanten‘ bewiesen seitdem mit kurzweiligen Einblicken in die Berufe den Abwechslungsreichtum des Handwerks – und räumten nebenbei mit Vorurteilen auf. Durch ihre spannenden Zukunftsperspektiven sind die vielfältigen Berufe im Handwerk eine echte Alternative zum Studium“, sagt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Für ihn ist ein Praktikum auch der erste Schritt auf dem Weg in eine handwerkliche Ausbildung. „ Junge Menschen können ihre beruflichen Interessen ungezwungen in Praktika entdecken. Auch die Handwerksbetriebe zeigen sich offen für Praktikanten, um ihnen ihr Gewerk näherzubringen – und letztendlich als Nachwuchs zu gewinnen. Das zeigt auch ihre große Teilnahmebereitschaft an dieser Aktion.“

Weitere Informationen und die Route der „Rekordpraktikanten“ stehen unter handwerk.de/rekordpraktikanten zur Verfügung. Auf dem YouTube-Kanal des Handwerks sind Best-of-Videos der Praktika zu sehen. Die Kanäle der „Rekordpraktikanten“ auf Facebook und Instagram sind erreichbar unter facebook.com/dierekordpraktikanten und instagram.com/dierekordpraktikanten. Auch nach Abschluss der Aktion werden auf dem Instagram-Account kontinuierlich weitere Ausbildungsberufe im Handwerk vorgestellt.