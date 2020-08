04.08.2020

Rekordproduktion von Pellets in Deutschland

In Deutschland wurden im 1. Halbjahr 2020 mit 1,502 Mio. Tonnen (t) so viele Holzpellets wie noch nie produziert. Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort.

Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) begründet die hohe Holzpellet-Produktion mit der steigenden Nachfrage nach dem klimafreundlichen Brennstoff im In- und Ausland gepaart mit einer sehr guten Rohstoffbasis. Darauf haben die deutschen Pelletproduzenten mit Erweiterungen und Neubauten von Werken vor allem in den waldreichen Mittelgebirgsregionen reagiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,329 Mio. t) konnte der Zuwachs erneut gesteigert werden und zwar um 173.000 t (13 %).

Zu 96,6 % Qualitätsklasse ENplus A1

Die in Deutschland hergestellten Pellets entsprechen zu 96,6 % der höchsten Qualitätsklasse EN plus A1. Nadelholz ist der Hauptrohstoff (97,6 %). Der Anteil von Sägerestholz (85,8 %) als bevorzugtes Ausgangsmaterial für die deutschen Pelletproduzenten ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig, was am hohen Schadholzaufkommen liegt. Für die Forstwirtschaft ist die Pelletproduktion besonders interessant, da für Schadholz damit eine neue Absatzmöglichkeit entsteht.

„Endlich wird das große CO2-Einsparpotential von Pellets vermehrt genutzt“, freut sich Martin Bentele, Geschäftsführer des Branchenverbandes DEPV. „Aufgrund der neuen staatlichen Förderung von bis zu 45 % gehen seit diesem Jahr deutlich mehr Eigenheimbesitzer, aber auch Gewerbebetriebe, den Heizungstausch aktiv an. Das zeigt sich bereits deutlich an der Anzahl der Erstbefüllungen, worauf die Pelletproduzenten hierzulande zeitnah reagiert haben. Diese Rahmenbedingungen werden eine Verdopplung der Anzahl an Pelletfeuerungen auf 1 Million bis 2030 sowie ihre sichere Versorgung mit heimischen Pellets ermöglichen.“

Rd. 150 % Absatzsteigerung

Die Kesselhersteller berichten von Absatzsteigerungen für Pelletheizungen von rd. 150 % im ersten Halbjahr 2020. Neben den hohen Zuschüssen sind der ab dem nächsten Jahr einsetzende CO2-Preis für fossile Energieträger sowie das 2026 kommende Ölheizungsverbot Gründe für die gestiegene Nachfrage. Bentele rechnet damit, dass sowohl die Prognosen für den Absatz von Feuerungen als auch für die Produktionsmenge am Jahresende übertroffen werden. „Die Jahresproduktion könnte über 3 Mio. t liegen, was ein starkes Signal für den Klimaschutz im Wärmebereich wäre.“

In diesem Zusammenhang geht der DEPV mittelfristig auch von einer rückläufigen Exportquote aus. Diese liegt im ersten Halbjahr 2020 bei 16,4 %, was auf die Nachfrage der Nachbarländer zurückzuführen ist. Der Anteil an Sackware ist mit 21,0 % etwas niedriger als in den Vorjahren. Der Preis für Pellets zeigt sich in der ersten Jahreshälfte stabil niedrig mit durchschnittlich 247,41 EUR/t bzw. 4,95 ct/kWh, wenn 6 t abgenommen werden.

www.depv.de

www.depi.de