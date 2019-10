23.10.2019

Rettig ICC firmiert als Purmo Group

Unter dem neuen Namen plant die Gruppe ihr Geschäft auszubauen und neue Märkte zu erschließen.

Logo der neuen Purmo Group. - © Purmo Group

Auf Portfolio, Vertriebsstrukturen, Ansprechpartner sowie Adress- und Kontaktdaten hat diese Namensänderung keinen Einfluss und auch die Marken bleiben bestehen.

„Der Name Purmo spiegelt die Geschichte unseres Unternehmens wider und bietet eine ausgezeichnete Plattform für zukünftiges Wachstum. Die Purmo Group soll eine wichtige Rolle in der HLK-Branche einnehmen und sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene nachhaltige Lösungen für den Raumklima-Komfort bieten“, sagt Perttu Louhiluoto, CEO der Purmo Group.

In den letzten Jahren hat die Rettig ICC bereits eine Reihe an Änderungen vorgenommen. Das Unternehmen hat einen neuen CEO und den Hauptsitz nach Helsinki, Finnland, verlegt. Zudem wurde eine neue Unternehmensstruktur eingeführt. Mithilfe der Übernahmen von Sigarth Ab in Schweden und der Sparte „Dekorative Stahlröhrenradiatoren“ von Quinn Radiators Ltd. im Vereinigten Königreich wurde das Produktportfolio von Rettig ICC ausgebaut.

Das Unternehmen Purmo geht auf das Jahr 1953 zurück, ab dem es sich von einem kleinen finnischen Hersteller zu einer international bekannten Marke der Heiztechnik entwickelte. „Vor ungefähr 15 Jahren haben wir unsere Marken unter der Unternehmensmarke Rettig ICC zusammengeführt, die ebenso wie die dahinter stehende Holding-Gesellschaft unseren Familiennamen trägt“, erklärt Tomas von Rettig, Vorstandsvorsitzender der Purmo Group.

www.purmogroup.com