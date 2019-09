03.09.2019

Reuter erweitert Logistik

Mit den Erdarbeiten starten jetzt die Bauarbeiten für das neue Logistik-Center von Reuter. Das Familienunternehmen investiert circa 50 Mio. Euro in den Bau der Immobilie auf einem rund 80.000 m² großen Grundstück am Hamburgring 1. Das Logistikzentrum wird eine Fläche von rund 32.000 m² haben.

Das Unternehmen will so Anzahl Warenlieferungen in derzeit 28 Länder erhöhen. Die Immobilie wird über ein vollautomatisches Hochregallager verfügen, während der interne Warentransport größtenteils über fahrerlose Transportgeräte abgewickelt wird. Für die Planung wurde das Düsseldorfer Architekturbüro Phase 5 GmbH beauftragt. Die Ausführung übernimmt die Bremer AG als Generalunternehmer. Betrieben wird das Logistik-Center von der zum Reuter-Netzwerk gehörenden Lagro Logistik GmbH.

Fertigstellungstermin im 4.Quartal 2020 geplant

„Mit der kontinuierlich steigenden Anzahl an Besuchern in unserem Onlineshop erhöht sich parallel Jahr für Jahr auch die Zahl der Bestellungen. Aus diesem Grund war uns bereits seit längerem bewusst, dass wir auf diese Entwicklung mit einer erhöhten Lagerkapazität reagieren wollen“, sagt Geschäftsführer Bernd Reuter. „Das neue Logistikzentrum in Rheindahlen wird uns mit seiner modernen Lagertechnik ermöglichen, noch mehr Markenartikel dauerhaft auf Lager zu haben und schneller zu versenden. Nach Abschluss der Erdarbeiten startet im Januar 2020 die Errichtung der Logistikimmobilie. Im vierten Quartal 2020 wollen wir dann den Betrieb aufnehmen“, so Reuter weiter.

Hochmodernes Logistik-Center

An insgesamt 32 Ladetoren kann zukünftig Tag und Nacht be- und entladen werden. So wird sichergestellt, dass die bestellten Artikel wie beispielsweise Badewannen, Duschsysteme, Küchenarmaturen oder Wohnraumleuchten sicher und schnell versendet werden. Ein weiteres Highlight des Gebäudes wird das rund 1.000 m² große eigene Film- und Fotostudio sein. Hier werden zahlreiche hochwertige Artikelfotos und Videos produziert, um das umfassende Produktportfolio von reuter.de noch optimaler für die Kunden präsentieren zu können. Zudem wird ein dreigeschossiges Bürogebäude auf insgesamt circa 2.300 m² entstehen.

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen

Die rund 400 Mitarbeiter, die zukünftig in dem neuen Logistikzentrum tätig sein werden, können sich auf eine moderne Arbeitsumgebung einstellen, heißt es. Bei dem Gebäude handelt es sich um eines der ersten dieser Art und Größenordnung deutschlandweit, das keine Zwischenwände aufweist. Durch den Einbau großer Fensterflächen und Oberlichter wird es darüber hinaus von Tageslicht durchflutet. Dank der dynamischen und automatisierten Bereitstellung der Produkte durch die sogenannte Ware-zum-Mann-Kommissionierung werden außerdem die Laufwege der Mitarbeiter verkürzt und dementsprechend die körperliche Belastung verringert. Neben einer Kantine wird es ferner vor dem Gebäude ausreichend Parkplätze für die Mitarbeiter geben.

DGNB Gold Zertifizierung

Mit Blick auf die Verantwortung, die Unternehmen für ihre Umwelt innehaben, lässt Reuter das neue Logistikzentrum nach den Zertifizierungsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) errichten. Das DGNB System betrachtet alle wesentlichen Aspekte des nachhaltigen Bauens und umfasst die sechs Themenfelder Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse sowie Standort. Je nach Gebäudetyp fließen bis zu 40 Kriterien mit in die Bewertung ein, die von der Barrierefreiheit über die Ökobilanz des Gebäudes bis hin zur Verkehrsanbindung reichen. Darüber hinaus wird bei der Zertifizierung die Qualität des Logistik-Centers über den gesamten Lebenszyklus hinweg beurteilt.

www.reuter.de