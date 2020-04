09.04.2020

Risikofrei einkaufen bei colons.de

Trotz Corona will der SHK-Online-Shop Colens.de den Versand wie gewohnt ohne Änderungen bei den Lieferzeiten sicherstellen. Der Kundenservice steht laut Unternehmen werktags weiterhin zur Verfügung.

In diesen Zeiten, in denen unsere Gesellschaft vor eine so große Herausforderung gestellt und das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gekommen ist, dürfen Handwerker auch weiterhin ihre Aufträge erledigen, um z.B. zusätzlichen Sanierungsstau zu vermeiden. Wichtig für sie ist dabei, das eigene Infektionsrisiko durch entsprechende Hygienemaßnahmen so gering wie möglich zu halten. Eine risikofreie Produktbeschaffung ist in diesem Sinne daher nur von Vorteil. Der Betreiber des SHK-Online-shops www.colons.de hat an allen seinen Standorten Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Covid-19 Virus einzudämmen, sodass der tägliche Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter geht.

Auch künftig werden alle Produkte bei colens.de verfügbar sein. Eine optimale Vorbereitung auf die aktuelle Lage und dem ständigen Austausch mit Lieferanten und Logistikpartnern ermöglichen es, Bestellungen wie gewohnt schnell und zuverlässig zu versenden. Auch der Kundenservice steht weiterhin werktags, sowohl telefonisch als auch online, in gewohnter Qualität zur Verfügung. Für den SHK-Fachhandwerker bietet sich somit in der aktuellen Situation für die Beschaffung erforderlicher Produkte eine Einkaufsmöglichkeit, die ein Ansteckungsrisiko durch Personenkontakt erheblich minimiert.

