30.11.2017

RMB/Energie: Niederlassung in Süddeutschland eröffnet

Am 17. November 2017 feierte die RMB/Energie GmbH in Rosenheim die Einweihung der Niederlassung Süd.

Durchschnitten das rote Band zur Eröffnung der Niederlassung Süd (v.l.n.r.): Jürgen Zastrow, Vertriebsleiter RMB/Energie GmbH; Shinji Takano, Aufsichtsratsvorsitzender RMB AG; Henning Brake, COO RMB/Energie... - © RMB/Energie GmbH, Saterland

Damit bietet der norddeutsche Hersteller von Premium-Blockheizkraftwerken Planern, Handwerkern und interessierten Kunden aus dem gesamten süddeutschen Raum die Gelegenheit, sich vor Ort über die BHKW-Technik im allgemeinen und die Geräte des Unternehmens im Besonderen kompetent beraten zu lassen.

Die neue Niederlassung Süd der RMB/Energie GmbH wird die bundesweite Präsenz des Unternehmens verbessern. Sie liegt verkehrsgünstig in der Prinzregentenstraße 16 und damit mitten im Herzen der Stadt Rosenheim – ein sichtbares Signal, dass der norddeutsche BHKW-Hersteller so dicht wie möglich zum Kunden will. Künftig sollen hier unter anderem Handwerkerschulungen und Infotage stattfinden. Die Niederlassung soll sich als Anlaufstelle für alle Interessenten an BHKW-Technik etablieren. Dazu werden ausgewählte BHKW-Modelle in einem Showroom präsentiert und es wird ein Schulungs- und Demozentrum für bis zu zwölf Teilnehmer geben.

Die Niederlassung in Rosenheim ist die erste ihrer Art. Sie wird geleitet von Michael Eder, dem bisherigen Vertriebsleiter für Deutschland Süd und Österreich und diese Funktion wird er von hier auch weiter ausüben. Deutschlandweit sollen in nächster Zeit noch weitere regionale Niederlassungen entstehen und so ein flächendeckendes Netzwerk ergeben, um auf Kundenbedürfnisse noch flexibler und schneller reagieren zu können.

Die RMB/ENERGIE GmbH mit Sitz im niedersächsischen Saterland sieht sich als Hersteller von Premium-Blockheizkraftwerken und ist seit 2015 Teil der international agierenden Yanmar Gruppe. Die Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von 2,0 bis 50,0 kW elektrisch werden unter dem Namen neoTower vertrieben.

www.neotower.de