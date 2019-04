16.04.2019

RMB/ENERGIE und BDR Thermea-Group arbeiten zusammen

Nach zweijährigen Verhandlungen besiegelten der norddeutsche BHKW-Hersteller RMB/ENERGIE und die internationale BDR Thermea-Group auf der ISH in Frankfurt a. M. einen Kooperationsvertrag.

Bei der Vertragsunterzeichnung anwesend war neben der Geschäftsführung von RMB-Energie auch Tetsuya Yamamoto, Chairman of the Board bei Yanmar Energy Systems. RMB/ENERGIE als Mitglied der weltweit agierenden Yanmar-Gruppe liefert ab sofort neoTower Premium-Blockheizkraftwerke an Unternehmen unter dem Dach der BDR-Thermea-Gruppe. Zu diesen zählen unter anderem die Stammhäuser Baxi, De Dietrich und Remeha.Durch den Vertrag kann die BDR-Thermea-Gruppe jetzt auf die gebündelte BHKW-Kompetenz und die in der Leistung einzigartig eng gestaffelte neoTower Produktpalette zurückgreifen. Für RMB/ENERGIE bedeutet die Kooperation einen weiteren Schritt auf dem Weg zur angestrebten Marktführerschaft im BHKW-Leistungsbereich von 2 bis 50 kW (elektrisch).

www.neotower.de