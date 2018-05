04.05.2018

Schiedeck übernimmt Vorsitz der Vaillant-Geschäftsführung

Dr. Norbert Schiedeck ist zum 1. Mai vom Gesellschafterausschuss der Vaillant GmbH zum Vorsitzenden der Geschäftsführung des Unternehmens bestellt worden.

- © Vaillant Group Weitere Beiträge zu diesem Artikel Voigtländer kehrt Vaillant den Rücken

Schiedeck ist seit April interimistisch als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig und übernimmt die Position von Dr. Carsten Voigtländer, der das Unternehmen Ende März hat, teilte Vaillant am 3. Mai mit. Schiedeck ist nun für die Unternehmensstrategie, den Ausbau des Wärmepumpengeschäfts, die IT und verschiedene Zentralbereiche verantwortlich. Bis zu einer Neubesetzung bleibt Schiedeck auch als Geschäftsführer des Technik-Ressorts für die Bereiche Entwicklung, Produktion, Einkauf und das Qualitätswesen zuständig. Die Zuständigkeit in der Geschäftsführung für das Ressort Vertrieb, Marketing und Service liegt weiter bei Dr. Andree Groos. Dr. Stefan Borchers verantwortet als Geschäftsführer seit Jahresbeginn 2018 den Bereich Finanzen und Dienstleistungen.

