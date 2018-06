26.06.2018

SFA wird 60

SFA (Société Française d’Assainissement) wurde 1958 in Frankreich gegründet. Mit der Erfindung und Entwicklung der Kleinhebeanlage (Sanibroy) machte sie es möglich, überall im Haus – unabhängig vom Fallrohr – neue Sanitärräume oder auch Küchen etc. zu schaffen: „Bad und Klo – egal wo“ eben.

Kleinhebeanlagen von SFA wurden zum Erfolg in Europa

Die Idee der Kleinhebeanlage wurde in vielen weiteren europäischen Ländern aufgegriffen und dank der weitgefächerten und tiefen Fertigung der SFA Group werden SFA Sanibroy Hebeanlagen auch heute zu fast 100 % in Eigenproduktion hergestellt.

Grund zum Feiern

Im Jahr 2018 feiert die SFA nun ihr 60-jähriges Bestehen. Mit 25 Tochtergesellschaften, mehr als 60 Distributoren und 200 Referenzen rund um den Globus kann die SFA derzeit den Verkauf von mehr als 8 Mio. Sanitäreinrichtungen verzeichnen, davon mehr als die Hälfte außerhalb Frankreichs. Hierzu zählt auch die deutsche Tochter SFA Sanibroy im hessischen Dietzenbach, die 2017 ihr 40-jähriges Jubiläum feierte.

Jubiläums-Gewinnspiel zum 60. Geburtstag

Als kleines Dankeschön an die zahlreichen Partner aus dem Sanitärhandwerk startet SFA im Juli 2018 eine Gewinnaktion, bei der insgesamt 112 Preise verlost werden: Zur Verlosung kommen 2 x 6.000 Euro, 10 x 600 Euro und 100 x 60 Euro.

Die Gewinner werden in zwei Ziehungen Anfang Oktober 2018 sowie Anfang Januar 2019 ermittelt und umgehend informiert. Teilnehmen können alle, die im Aktionszeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2018 eines der folgenden Produkte erwerben: Sanibroy Up, Sanipro XR Up, Sanivite+, Sanidouche+ oder Sanispeed+. Für die Teilnahme müssen Käufer lediglich ihre Daten direkt auf der Website www.sfa60.com oder über den QR-Code des Aktions-Aufklebers auf der Produktverpackung eintragen und die entsprechende Rechnungskopie an SFA senden.

www.sfa60.com