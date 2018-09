10.09.2018

SHK AG spendet 10.000 Euro an Kinderhospiz

Die Spenden, die bei der Jahreshauptversammlung der SHK AG in Berlin eingesammelt wurden, erreichten nun ihren Empfänger: die Stiftung Bärenherz. SHK-Vorstand Sven Mischel übergab im August in Wiesbaden einen Spendenscheck über 10.000 Euro.

SHK-Vorstand Sven Mischel übergab den Spendenscheck in Wiesbaden an Diana Stein von der Bärenherz-Stiftung. - © SHK AG

Beim Festabend der SHK AG in Berlin war ursprünglich nur geplant, eine extra für den 30. Geburtstag der Handwerkerkooperation gefertigte Wanne der Firma Mauersberger zu würdigen. Die Idee, den SHK-Vorstand in der Wanne zu fotografieren, entwickelte sich spontan zu einem Spendenaufruf. Als Empfänger wurde das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden auserkoren.

Schon während der Jahreshauptversammlung gab es Spendenzusagen von folgenden Unternehmen: Artweger, Buderus, Dornbracht, Duravit, Hansgrohe, Hautec, HSK, Maincor, Mauersberger, perma-trade, Heinrich Schröder GmbH, SHK AG und Toto. Bereits am Festabend gab es Spenden in bar von den anwesenden Mitgliedern, Mitarbeitern und Gästen.

Spende keine Einmal-Aktion

SHK Vorstand Sven Mischel überreichte in Wiesbaden am 30. August den Spendenscheck über 10.000 Euro an Diana Stein von der Bärenherz Stiftung. Er sagte: „Der Besuch im Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden hat mich tief berührt. Die Arbeit, die hier von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen geleistet wird, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jeder Cent unserer Spende ist hier gut angelegt.“

Die Bärenherz Stiftung unterstützt Einrichtungen für Familien mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind und eine geringe Lebenserwartung haben, insbesondere Kinderhospize. Derzeit sind das die Kinderhospize in Wiesbaden, Markkleeberg bei Leipzig und das Kinderhaus Nesthäkchen in Heidenrod-Laufenselden im Rheingau-Taunus-Kreis. Die Bärenherz Stiftung ist eine fördernde Stiftung des privaten Rechts, die auf Spenden und Zustiftungen angewiesen ist.

Die Spendenaktion für die Bärenherz Stiftung soll für die Handwerkerkooperation in Bruchsal keine Einmal-Aktion bleiben. Weitere Informationen gibt es bei der SHK AG (Telefon 07251 93245-11, Andrea Schaufelberger).

