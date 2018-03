21.03.2018

SHK-Branche mit erneuter Umsatzsteigerung

Das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 2,9 % gegenüber 2016 auf 42,9 Mrd. Euro erhöht.

Friedrich Budde, Präsident des ZVSHK: „Der durchschnittliche Auftragsbestand der Betriebe lag 2017 bei rund 11 Wochen. Allein das zeigt schon die hohe Nachfrage im Markt."

„Im zehnten Jahr in Folge konnten sich die fast 51.000 Betriebe damit über einen wachsenden wirtschaftlichen Erfolg freuen“, teilte der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) am 20. März mit. Profitiert habe das SHK-Handwerk vom anhaltenden Bauboom in Deutschland und vom Modernisierungsgeschäft bei Bädern und Heizungen. Der Umsatzanteil beim Neubaugeschäft lag nach Verbandsangaben bei 28,2 %. Ein Umsatzanteil von 71,8 % stammt aus dem Modernisierungsgeschäft. Hauptkundengruppe waren mit einem Anteil von 61,2 % die privaten Auftraggeber – gefolgt von gewerblichen Kunden (15,2%), Wohnungsbaugesellschaften (14,6%) und der öffentlichen Hand (9,0%).

Hohe Nachfrage im Markt

„Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Handwerk sind wir natürlich sehr zufrieden“, sagte Friedrich Budde, Präsident des ZVSHK. „Der durchschnittliche Auftragsbestand der Betriebe lag 2017 bei rund 11 Wochen. Allein das zeigt schon die hohe Nachfrage im Markt.“ Aufgaben wie die Energiewende im Wärmemarkt oder auch der wachsende Bedarf an altersgerechten Bädern machen darüber hinaus die Betriebe des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks nach Überzeugung des ZVSHK-Präsidenten zu wichtigen Akteuren bei der Zukunftsgestaltung des Landes. „Während von rund 20 Millionen Heizungsanlagen gerade einmal ein Fünftel effizient ist, fehlen schon heute mindestens zwei Millionen altersgerecht ausgestattete Wohnungen. Ohne uns werden diese Mammutaufgaben nicht zu bewältigen sein.“ Die starke Auslastung führe mitunter zwar zu längeren Wartezeiten für den Kunden. „Aber im Notfall helfen unsere Innungsbetriebe wie gewohnt schnell und zuverlässig. Niemand muss frieren oder ohne fließend Wasser auskommen“, so Budde.

Weiterhin fehlen gut ausgebildete Fachkräfte

Wie andere Branchen auch kämpft das SHK-Handwerk gegen den Fachkräftemangel. Obwohl die Zahl der Beschäftigten trotz eines sehr engen Arbeitsmarktes seit zehn Jahren kontinuierlich wächst (um durchschnittlich ein Prozent pro Jahr), fehlen weiterhin gut ausgebildete Fachkräfte. „Bei einer leicht rückgängigen Anzahl von 50.812 Betrieben ist die Zahl der Beschäftigten 2017 gegenüber dem Vorjahr zwar auf 369.219 gestiegen, unser Bedarf ist aber ungleich höher. So berichtete im Jahr 2017 mit 46 % fast jeder zweite Innungsbetrieb über offene Stellen“, sagt Friedrich Budde.

