26.07.2018

SHK-Branche weiter auf Erfolgskurs

Steigende Umsatz- und Beschäftigungszahlen kennzeichnen nach der jüngsten Studie des ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. auch 2017 die Haus- und Gebäudetechnik.

Umsatzentwicklung Haus- und Gebäudetechnik. - © Quelle: ifo Institut im Auftrag von Messe Frankfurt / BDH / VDS / VdZ Weitere Bilder

Dieser Sektor erwirtschaftete mit den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und Klima (SHK) im zurückliegenden Kalenderjahr ein Umsatzplus von 3,2 % gegenüber 2016. Damit übertrifft das Branchenfeld die Vorjahresmarke um weitere 1,76 Mrd. Euro (alle Angaben immer ohne Mehrwertsteuer) und beendet das Geschäftsjahr 2017 mit einem kumulierten Umsatz von 57 Mrd. Euro (2016: 55,3 Mrd. Euro). Initialisiert wurde die Untersuchung durch die ISH – Water. Energy. Life., die VDS – Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, den BDH – Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie und das VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik.

Grund für das erneute Wachstum …

… ist maßgeblich die Baukonjunktur. Die realen Hochbauinvestitionen stiegen 2017 um 2,3 %. Zudem nahmen die Ausgaben in der Sparte Gewerblicher Hochbau um 1,4 %, in der Sparte Wohnungsbau gar um 2,8 % zu. Die öffentlichen Hochbauinvestitionen gingen hingegen um 0,7 % zurück.

So stützten der Wohnungsbau und überdies die Auslandsnachfrage die Industrieproduktion. Profiteure des Binnenmarktes waren vor allem Großhandel und installierende Unternehmen. Gestärkt wurde die Nachfrage auch durch Modernisierungen im Badbereich. Insbesondere das Bestreben nach altersgerechtem Wohnraum und Bädern war eine wesentliche Einflussgröße. Die Modernisierung generierte auch in der Heizungswirtschaft – zusammen mit staatlichen Fördermaßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung Erneuerbarer Energien – nachhaltige Wachstumsraten. In diesem Zusammenhang steht die Produktion moderner Brennwerttechnik, thermischer Solaranlagen, Wärmepumpen und Holzzentralheizungskesseln im Vordergrund.

Der Inlandsumsatz der Haus- und Gebäudetechnik ist mit 46,5 Mrd. Euro (2016: 45,4 Mrd. Euro) – beziehungsweise 17 % – Bestandteil des Hochbauvolumens (Öffentlicher Hochbau, Wirtschaftsbau, Wohnungsbau). Gleichzeitig erreichte das Ausbauvolumen im Hochbau (gesamtes Hochbauvolumen abzüglich des Rohbauvolumens und übriger Bereiche im Hochbau) 2016 nach Schätzungen des ifo Instituts 137 Mrd. Euro. Daran hatte der Inlandsumsatz der Haus- und Gebäudetechnik einen Anteil von 34 %.

Die SHK-Unternehmens-Kennzahlen …

… sind auch 2017 stabil auf hohem Niveau in den drei Branchenbereichen Industrie, Großhandel und Installationsgewerbe. So waren 508.000 Menschen in 50.600 Unternehmen beschäftigt (2016: 502.000 / 50.800). In diesem Zusammenhang zeigt sich ein anhaltender Aufwärtstrend bei der Gesamtanzahl der Beschäftigten. Ein Trend, der in der mittelständisch geprägten Sanitär-, Heizungs- und Klimawirtschaft kontinuierlich neue Arbeitsplätze schafft.

Ausblick für 2018

Für den SHK-Branchensektor blickt das ifo Institut in eine weiterführend positive Zukunft. So erwartet das Institut 2018 einen weiteren Umsatzanstieg im Bereich der Haustechnik-Wirtschaft – dann um 2,7 % auf rund 59 Mrd. Euro. In Bezug auf die realen Hochbauinvestitionen prognostiziert das ifo Institut eine Steigerung des Umsatzes von 1,4 %. Begünstigt wird die Entwicklung von einem bundesdeutschen Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,8 prognostizierten Prozentpunkten. Dies lässt sich aus der ifo Konjunkturprognose vom Juni 2018 erkennen.

Beauftragt von der ISH Water. Energy. Life., respektive der Messe Frankfurt sowie der VDS – Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, dem BDH – Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie und dem VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik ist die aktuelle Studie des ifo Instituts der Endbericht zum Forschungsvorhaben.

https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html

www.sanitaerwirtschaft.de

www.bdh-koeln.de

www.vdzev.de