29.06.2020

SHK Essen 2020 endgültig abgesagt

Die für den 10. bis 13. März 2020 geplante und zunächst auf den 1. bis 4. September 2020 verschobene SHK Essen wurde nun ganz abgesagt.

Neuer Messetermin für die SHK Essen ist vom 8. Bis 11. März 2022. - © Messe Essen GmbH Weitere Bilder

Nachdem die Messe Essen im Mai darüber informiert hatte, die diesjährige Ausgabe der Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und digitales Gebäudemanagement einmalig in einem anderen Format anzubieten, fand dazu in den vergangenen Wochen der enge Dialog mit den Ausstellern statt. Nach Abschluss der Gespräche steht nun fest: So sehr sich die Branche eine Plattform für den Wiedereintritt in den Markt wünscht, so groß ist die Verunsicherung angesichts der in den letzten Tagen neu entstandenen Coronavirus-Situation in NRW. Vor diesem Hintergrund ist eine wirtschaftliche Durchführung der Fachmesse für alle Beteiligten nicht gewährleistet.

Flexible und individuelle Präsentationslösungen bei größtmöglichen Infektionsschutzmaßnahmen: Unter diesen Prämissen erarbeitete die Messe Essen in den vergangenen Wochen mit ihren Partnern und Ausstellern das Sonderformat der auf den Spätsommer 2020 verschobenen Ausgabe der SHK Essen. Das Konzept des Branchenforums kam gut an, die Aussteller blieben aber letztlich zu zurückhaltend. Gemeinsam mit dem Fachverband SHK NRW, dem ideellen Träger der Fachmesse, ist daher nun die Entscheidung für die Absage gefallen.

„Leider ist es uns – insbesondere aufgrund des jüngsten Infektionsgeschehens in NRW – nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl von Ausstellern für das von uns angedachte Sonderformat der SHK Essen zu gewinnen“, erläutert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. „Wir konzentrieren uns daher nun ganz auf die nächste Ausgabe der SHK ESSEN im März 2022.“

Neuer Termin für die SHK Essen im März 2022

Die Messe Essen erstattet Besuchern, die bereits Tickets für die nun abgesagte SHK Essen 2020 gekauft haben, die Eintrittspreise zurück.

Die nächste SHK Essen findet vom 8. bis 11. März 2022 wie gewohnt zum für die Branche so wichtigen frühen Zeitpunkt im Jahr statt. Die Messe Essen und ihre Kooperationspartner arbeiten schon jetzt mit Hochdruck an der neuen Auflage und einem innovativen Messekonzept.

www.shkessen.de