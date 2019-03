04.03.2019

Si vor Ort auf der ISH

Die Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer, nimmt sich auf der ISH 2019 auch dem Thema Digitalisierung an. Am Messestand im Foyer der Halle 4.1, Stand 11 erwartet die Besucher ein Virtual-Reality-Spiel mit HTC Vive-Brille.

Das Si-Team freut sich auf Ihren Besuch am Messestand im Foyer der Halle 4.1, am Stand 11. - © Messebau Rehorst

Nach Ende des zweiten Messetages am 12. März werden wieder die bekannten SHK-Branchenawards verliehen: Zum 22. Mal den „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ und zum 9. Mal den „Best of SHK Award“, wo es zu einer Neuerung kommt.

Denn neben den Kategorien Marketing, Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima gibt es erstmals die Kategorie „B2B.Digital“. Mit dieser Auszeichnung möchte Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer, den sich vollziehenden Wandel in der SHK-Branche abbilden. Denn gerade die digitale Transformation stellt eine sehr große Herausforderung für das Fachhandwerk dar und die SHK-Industrie bietet hierfür mittlerweile einiges an innovativen Lösungen, Systemen, Services oder Tools zur Unterstützung an.

Gewinnspiel am Si-Messestand

Besuchen Sie das Si-Team auf der ISH im Foyer der Halle 4.1 am Stand 11. Hier können Sie „Virtual Reality“ spielerisch erleben und sich mittels VR-Brille der Herausforderung des „The Wire Loop VR“ stellen – einem virtuellen Game in Anlehnung an den bekannten „heißen Draht“. Für jeden Teilnehmer, der eine Runde im Spiel in der vorgegebenen Zeit erfolgreich absolviert, gibt es einen Pfiffikus-Turnbeutel direkt zum Mitnehmen. Und als Hauptgewinn wird unter allen Mitspielern ein komplettes „HTC Vive VR-System“ verlost.

www.si-shk.de