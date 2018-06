07.06.2018

Starker Impuls für die Gebäudemodernisierung gefordert

Die Gebäude-Allianz, eine verbandsübergreifende Initiative aus über 30 Organisationen von Verbraucherschützern über Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften bis zu Umwelt-NGOs, fordert die Bundesregierung in einem Brandbrief auf, den längst fälligen Steueranreiz für die energetische Gebäudesanierung endlich auf den Weg zu bringen. Das Instrument sieht man als das einzige konkrete Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag für die Energiewende im Gebäudesektor. Im Haushaltsentwurf taucht der Posten jedoch bislang nicht auf.

Der Steueranreiz gilt als zentrales Instrument, um zusätzliche Hauseigentümer für eine energetische Sanierung von Bestandsimmobilien zu motivieren. Denn die derzeitige energetische Sanierungsrate ist mit unter 1 % viel zu niedrig, um die deutschen Energie- und Klimaziele für 2030 zu erreichen. „ Ohne einen starken Impuls für die Gebäudemodernisierung in dieser Legislaturperiode sind die Klimaschutzziele 2030 praktisch unerreichbar“, warnt die Gebäude-Allianz. Gebäude verursachen in Deutschland etwa 30 % der CO 2 -Emissionen. Die Einsparpotenziale im Gebäudesektor liegen primär im veralteten Bestand, da die Hälfte der vorhandenen Wohnungen vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1978 errichtet wurde.

Vom Steueranreiz geht zudem ein wichtiges Signal für Hauseigentümer, Wirtschaft und Fachkräftenachwuchs aus, dass die Bundesregierung die Gebäude-Energiewende tatsächlich nachhaltig voranbringen will. Dazu sagte Christian Noll, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF): „ Die Wirtschaft steht bereit, die große Aufgabe der energetischen Gebäudesanierung mit voller Kraft anzugehen. Dafür braucht sie aber die richtigen Rahmenbedingungen und beherztes politisches Handeln. Deshalb ist die Einführung eines wirksamen und einkommensneutral ausgestalteten Steueranreizes als Hebel jetzt so entscheidend.“

Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), erwartet dadurch auch klare Signale für die Fachkräftesicherung: „Mit der steuerlichen Förderung der Gebäudemodernisierung können wir Investitionen in die energetische Sanierung des Gebäudebestands anreizen. Wichtig ist dabei, dass sämtliche Einkommensgruppen davon profitieren können. Denn nur mit einer breit angelegten Förderkulisse bekommen Beschäftigte und Handwerker ausreichend Planungssicherheit um Fachkräfte für Gebäudesanierung einzustellen und auszubilden.“

Das Zögern der Bundesregierung beim Konsensthema Steueranreiz ist auch für Dr. Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unverständlich: „ Wenn die Steuerförderung jetzt nicht kommt, ist das Wortbruch gegenüber den Hauseigentümern, denen die Regierungskoalition finanzielle Anreize zur energetischen Sanierung in Aussicht gestellt hat.“

Unterzeichner (in alphabetischer Reihenfolge):

Agentur für Erneuerbare Energien

ASUE e.V. Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch

B.A.U.M.

BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V.

BDIA Bund Deutscher Innenarchitekten e. V.

BEE Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.

Bund der Energieverbraucher

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband

BUVEG Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle

BVF Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

CO2-online

DAI Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine e.V.

DENEFF Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.

DEPV Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. / DEPI Deutsches Pelletinstitut GmbH

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund

DMB Deutscher Mieterbund

DNR Deutscher Naturschutzring

DUH Deutsche Umwelthilfe

eaD Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands e. V.

Fachverband WDVS (auch IDSysteme Innendämmung)

FÖS Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft

GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker, Bundesverband e.V.

HKI Industrieverband Haus-, Heiz und Küchentechnik e.V.

IG BAU Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

IG Metall

Klima-Allianz

Knauf Insulation

NABU

Natureplus

NaturFreunde Deutschlands e.V. | Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur

UnternehmensGrün e. V. - Bundesverband der grünen Wirtschaft

VDKF Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V.

VDPM Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

VFA Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands e.V.

Verbraucherzentrale NRW

Viessmann

VZBV Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

ZDS Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V.

Den Brandbrief der Gebäude-Allianz, eine verbandsübergreifende Initiative aus über 30 Organisationen von Verbraucherschützern über Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften bis zu Umwelt-NGOs, finden Sie hier.