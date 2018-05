07.05.2018

Stiftung Warentest beurteilt Alpha2 als „sehr gut“

Die Stiftung Warentest hat in Ausgabe 5/2018 ihrer Zeitschrift „test“ zehn Heizungspumpen getestet. Die Umwälzpumpe Alpha2 25-40 180 der Grundfos GmbH hat dabei am besten abgeschnitten.

Hydraulischer Abgleich ­inklusive

Die Alpha2 wurde als einzige Pumpe bei allen vier Testkriterien mit „sehr gut“ bewertet und war bei den Kriterien Energieeffizienz und Inbetriebnahme besser als alle Mitbewerber, teilte der Hersteller im Mai mit. Neben Heizungspumpen wurden exemplarisch auch Solar- und Erdwärmepumpen getestet. Bei den Solarpumpen schnitt die Alpha Solar 25-75 180 von Grundfos am besten ab. In Zusammenhang mit dem Test hob die Stiftung Warentest auch das Einsparpotenzial bei Heizungspumpen hervor. Demnach braucht eine Hocheffizienzpumpe wie die Alpha2 im Vergleich zu einer Standardpumpe der 1990er Jahre rund 80 % weniger Strom. Beim aktuellen Strompreis bedeutet das eine Einsparung von 52 Euro jährlich, heißt es weiter aus Erkrath. Die höchste Einsparung lässt sich den Angaben zufolge mit der Alpha2 erzielen, die im Test mit einem Jahresstromverbrauch von 27 kWh am besten abgeschnitten hatte.

Alpha2 ist für hydraulischen Abgleich vorbereitet

Unter dem Motto „Weniger heizen, gleichmäßiger wärmen“ empfiehlt die Stiftung Warentest auch einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage, mit dem bis zu 10 Prozent bei Strom- und Heizkosten gespart werden könne. Laut Grundfos ist die Alpha2 ist „die einzige Heizungspumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ab Werk mit einer speziellen Mess- und Analysefunktion für einen problemlosen hydraulischen Abgleich vorbereitet ist. Mit dem separat erhältlichen Alpha Reader werden die relevanten Betriebsdaten in Echtzeit ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance verarbeitet. Auf diese Weise kann der Installateur ohne weitere Hilfsmittel leicht und zuverlässig einen hydraulischen Abgleich vornehmen“.

Hoher Wirkungsgrad

„Die Bestnote von der Stiftung Warentest ist eine besondere Auszeichnung", sagte Martin Palsa, D-A-CH Area Manager bei Grundfos. „Darüber hinaus freut uns auch, dass die Stiftung Warentest noch einmal auf das Einsparpotenzial bei Heizungspumpen und ausdrücklich auf die Bedeutung des hydraulischen Abgleiches hinweist. Mit dem höchsten Wirkungsgrad in ihrer Klasse und der Vorbereitung für den hydraulischen Abgleich ist die Alpha2 für beides bestens gerüstet“, so Palsa.

