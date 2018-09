04.09.2018

Systemair GmbH: Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt

Erstmalig in der Firmengeschichte der Systemair GmbH wurde im Geschäftsjahr 2017/2018 die 100 Millionen-Euro-Marke geknackt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz in Höhe von 106,4 Millionen Euro.

Durch das Redkordhoch steigerte die Systemair GmbH den Vorjahresumsatz von 98,3 Mio. Euro um 8,24 % auf 106,4 Mio. Euro. „Das Geschäftsjahr 2017/2018 war für die Systemair GmbH ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten im Exportbereich unseren Umsatz steigern und im Inlandsmarkt unsere Marktposition weiter ausbauen sowie ein Wachstum generieren. Es konnte in allen wesentlichen Geschäftsbereichen ein Zuwachs verzeichnet werden. Besonders die Bereiche Heizungsprodukte und Lüftungsgeräte übertrafen die Erwartungen bei weitem“, freut sich Stefan Fischer, Geschäftsführer der Systemair GmbH.

Umsatzhoch für Investitionen genutzt

Das Unternehmen konnte so die Anzahl der Mitarbeiter auf 380 erhöhen. Auch der Bau des neuen Büro- und Kantinengebäudes stellt die Weichen für das weiterhin geplante Wachstum. „Diese Investition von ca. 3 Mio. Euro ist als klares Bekenntnis zum Standort Boxberg-Windischbuch zu verstehen. Dadurch wird auch deutlich, welch großes Potenzial die Systemair-Gruppe in der Systemair GmbH sieht“, so Kurt Maurer mit Blick auf das vergangene und kommende Geschäftsjahr. Ein ebenso wichtiger Meilenstein war die Berufung von Stefan Fischer in die Geschäftsführung der Systemair GmbH zum 01. Februar 2018. Fischer soll das Wachstum des Standortes mit allen kommenden Herausforderungen optimal stärken und fördern. „Er ist eine wunderbare Ergänzung im Führungsteam, um Ziele wie eine hohe Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung zukunftsfähiger, hochwertiger Produkte und Lösungen für den Markt voranzutreiben“, argumentiert Kurt Maurer, Geschäftsführer der Systemair GmbH und Mitglied des Vorstands der Systemair-Gruppe.

Kunden- und Marktbedürfnisse identifizieren

„Die Luftqualität spielt eine immer größere Rolle. Effiziente und intelligente Lüftungs- und Klimatechnik ist daher sehr wichtig, um eine hochwertige Luftqualität sicherzustellen. Wir bei Systemair arbeiten daher schon viele Jahre daran, energieeffiziente Produkte und Systemlösungen zu entwickeln. So können wir den Kunden die bestmögliche Lösung für ihre Anforderungen liefern. Deswegen sind Investitionen in unsere Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechende Software für uns ein immerwährender Prozess“, argumentiert Roland Kasper, CEO der schwedischen Systemair-Gruppe. Durch Neuentwicklungen im Bereich Jet-Ventilatoren für den Einsatz in Tunneln ist es gelungen, die Wirkungsgrade soweit zu steigern, dass beste Effizienzwerte erreicht werden konnten.

Aber auch Entwicklungsprozesse wurden überarbeitet, um den Bedürfnissen des Marktes sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Dauer gerecht zu werden. Außerdem wurde die Projektabwicklung in den einzelnen Produktbereichen optimiert und neu strukturiert, um innerhalb der Projekte noch effizienter und zeitsparender für die Kunden zu arbeiten. Große Investitionen gab es auch im Bereich IT, Digitalisierung und Systemlösungen, unter anderem wurde eine neue Auslegungssoftware für Axialventilatoren entwickelt.

„Wir erwarten für das kommende Jahr aufgrund der guten Wirtschaftsprognosen weiterhin gute Zuwächse und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen sowie darauf, die Position der Systemair GmbH weiter auszubauen“, so Stefan Fischer, Geschäftsführer der Systemair GmbH.

