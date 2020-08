12.08.2020

Tennisstar Dominic Thiem wird Duravit Markenbotschafter

Dominic Thiem und Duravit unterzeichneten am Montag, den 10. August 2020 im Duravit Design Center Hornberg einen Kooperationsvertrag. Für die nächsten fünf Jahre wird der ATP Weltranglistendritte Botschafter der Marke Duravit.

Der sympathische Österreicher und der Designbadhersteller aus dem Schwarzwald teilen laut eigener Aussage ihr Engagement für Nachhaltigkeit, die Begeisterung für Präzision sowie die höchsten Ansprüche an die eigene Performance und harmonieren damit perfekt.

Spannende Zusammenarbeit erwartet

„Ich freue mich extrem über die Kooperation mit Duravit. Ein Unternehmen mit sehr viel Tradition, das Produktportfolio ist unglaublich interessant. Höchste Ansprüche werden gestellt, Präzision wird ganz groß geschrieben. Das sind wichtige Säulen, die man auch im Tennis braucht, um erfolgreich zu sein – und das Engagement für die Nachhaltigkeit ist vorbildlich. Das wird für mich eine spannende Zusammenarbeit!“, so Dominic Thiem.



Der Duravit Vorstandsvorsitzende, Stephan Tahy, äußert sich wie folgt: „Dominic Thiem ist ein absoluter Sympathieträger und passt durch sein Engagement für Nachhaltigkeit und seine hohen Ansprüche an die eigene Leistung perfekt zu Duravit. Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit!“

Steckbrief Dominic Thiem

Dominic Thiem ist nach Thomas Muster und Jürgen Melzer der dritte Österreicher, dem der Sprung in die Top Ten der Weltrangliste gelungen ist. Zudem konnte der vor allem auf Sandplätzen erfolgreiche Thiem als erster Österreicher einen ATP-Titel auf Rasen gewinnen und ist gegenwärtig Weltranglistendritter. Geboren am 03. September 1993 stammt er ursprünglich aus Lichtenwörth in Niederösterreich. Seine Profikarriere startet 2012, kurze Zeit später schafft er seinen Durchbruch auf der ATP Tour. Mit einem Sieg gegen Nicolas Almagro 2016 in Buenos Aires kann Dominic Thiem sich unter den Top 15 der Weltrangliste platzieren. 2017 gelingt Thiem in Rio sein zweiter ATP500 Triumph. Im November erreicht Dominic Thiem mit Rang vier sein bisheriges Karrierehoch in der ATP Weltrangliste. In Indian Wells gewinnt Dominic Thiem 2019 das Finale gegen Roger Federer und holt sich damit seinen ersten Masters-Titel. Bei den Barcelona Open erhält er im Finale gegen Daniil Medvedev seinen dritten ATP-500 Titel.

Für Duravit ist das Engagement im Tennissport nicht neu. Mit Alexander Popp hat der Designbadhersteller Anfang der 2000er Jahre schon einmal einen großen Tennisspieler gesponsert.

