27.03.2018

TGA-Kongress 2018 im Zeichen der Energiewende

Auf dem TGA-Kongress am 22. und 23. März in der Technischen Universität (TU) Berlin stellten über 50 Referenten aus Forschung, Wissenschaft und Industrie Forschungsergebnisse und Innovationen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) vor.

„Der Leuchtturmcharakter unseres branchenweit einmaligen Kongresses sendet das deutliche Signal an Politik und Öffentlichkeit, dass die Energiewende ohne moderne Technische Gebäudeausrüstung nicht funktioniert",

Der TGA-Kongress ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bundesindustrieverbandes Technische Gebäudeausrüstung (BTGA), des Fachverbandes Gebäude-Klima (FGK), des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte (RLT-Herstellerverband) und des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Ziel ist, den fachlichen Austausch zwischen Forschung und Praxis zu fördern und Forschungsergebnisse schneller in die Praxis zu bringen. „Auch in diesem Jahr bot der TGA-Kongress exzellente Vorträge zu technisch-wissenschaftlichen Themen der Technischen Gebäudeausrüstung. Der Leuchtturmcharakter unseres branchenweit einmaligen Kongresses sendet das deutliche Signal an Politik und Öffentlichkeit, dass die Energiewende ohne moderne Technische Gebäudeausrüstung nicht funktioniert“, resümierte Günther Mertz, Geschäftsführer der drei Trägerverbände BTGA, FGK und RLT-Herstellerverband. Thorsten Herdan, Leiter der Abteilung „Energiepolitik – Wärme und Effizienz“ im Bundeswirtschaftsministerium, betonte in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit eines solchen interdisziplinären Kongresses. Er forderte die Verbände und Unternehmen auf, auch zukünftig den Austausch mit der Politik zu suchen und Forschungsergebnisse und Innovationen nach außen zu präsentieren.

Veranstaltung mit Leuchtturmcharakter

Am ersten Tag des Kongresses standen Systemlösungen und Themen aus der Grundlagenforschung auf der Agenda. Am zweiten Tag wurden in parallelen Sessions Themen wie Building Information Modeling (BIM), Monitoring, Digitalisierung, Gebäudeautomation sowie Raumluftströmungen und -qualität vorgestellt und diskutiert. An beiden Kongresstagen fanden jeweils drei parallele Foren zu den unterschiedlichen Themen statt. Die Vorsitzenden und Präsidenten der Trägerverbände Manfred Greis (BDH), Hermann Sperber (BTGA), Prof. Dr. Christoph Kaup (FGK) und Frank Ernst (RLT-Herstellerverband) zogen ebenfalls ein positives Fazit: Sie betonten die erfolgreiche Kooperation der vier Verbände und die Bedeutung des Kongresses als Plattform für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Nach Verbandsangaben informierten sich rund 60 Studierende beim TGA-Kongress 2018 über aktuelle Branchenentwicklungen und konnten Kontakte zu Unternehmen knüpfen.

www.tga-kongress.de