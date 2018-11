15.11.2018

Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung

Wohnraumlüftung per Knopfdruck? Mit einer Umfrage will die gemeinnützige co2online GmbH herausfinden, was Verbraucher von dieser Technologie halten. Unter allen Teilnehmern verlost co2online ein Fairphone 2 im Wert von 530 Euro.

Die Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung läuft bis zum 16. Dezember 2018. - © co2online gemeinnützige GmbH

Bei Neubauten und Sanierungsobjekten werden die Gebäudehüllen heutzutage meist luftdicht isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren. Das ist energetisch und bauphysikalisch sinnvoll, hat aber den Nebeneffekt, dass der Luftaustausch verhindert wird. Mit negativen Folgen für die Wohnraumqualität: In den Räumen entstehen zu hohe Feuchtewerte, es kann sich Schimmel bilden, und oft ist die Konzentration von CO 2 und verschiedenen Schadstoffen zu hoch. Diese Nachteile lassen sich durch Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung vermeiden. Dabei sparen Anlagen mit Wärmerückgewinnung sogar Energie.

Mit der Umfrage zur kontrollierten Wohnraumlüftung möchte co2online untersuchen, was Verbraucher von der Lüftung mit technologischer Unterstützung halten. Die Umfrage dauert rund 10 Minuten und ist selbstverständlich anonym. Teilnehmen können alle bis zum 16. Dezember 2018.

Zur Umfrage geht’s hier lang: www.praxistest-kwl.de/umfrage

www.co2online.de