15.10.2018

Vaillant: Neue Fertigungslinie für Wärmepumpen

Die Vaillant Group hat am 10. Oktober in Remscheid eine neue Fertigungslinie für Wärmepumpen eingeweiht.

Bei der offiziellen Einweihung der neuen Fertigungslinie in Remscheid (v.l.n.r.): Dr. Norbert Schiedeck (CEO der Vaillant Group), Sven Hansmeier (Geschäftsführer der FIBAV Gruppe), Dr. Tillmann von Schroeter...

„In der Fertigungslinie werden die neuen Wärmepumpen recoCOMPACT exclusive und versoTHERM plus gefertigt“, teilte das Unternehmen mit. Die neue Produktionsanlage besteht aus 32 Stationen auf 120 m Gesamtlänge. Dazu gehören Vor- und Endmontage sowie die Fertigung der Kältekreise. Die Fertigungslinie liegt in unmittelbarer Nähe zum neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Vaillant derzeit errichtet. Ein wichtiger Bestandteil des F&E-Zentrums ist ein 9.000 m2 großes Testcenter, in dem unter anderem 40 Prüfstände für Wärmepumpen untergebracht sein werden.

Strategie mit Wärmepumpen

„Wärmepumpen haben für die Vaillant Group eine große strategische Bedeutung“, heißt es weiter aus Remscheid. Deshalb investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben „erheblich in seine Wärmepumpenkompetenz und baut diese am Hauptsitz weiter aus“. Bei den zwei Geräten, die in der neuen Fertigungslinie produziert werden, handelt es sich um neue Luft-/Wasser-Wärmepumpen die zunächst in Deutschland und Österreich vertrieben werden.

Zwei neue Luft-/Wasser-Geräte

Die innen aufgestellte recoCOMPACT exclusive ist laut Hersteller eine kompakte Komplettlösung und sorgt für Wärme, Warmwasser und frische Luft sowie auf Wunsch auch für Kühlung. Die ebenfalls innen aufgestellte Wärmepumpe versoTHERM plus kann mit weiteren Komponenten zu einem individuellen System zur Wärme-, Warmwasser- und Frischluftversorgung flexibel zusammengestellt werden. Auch die Kombination mit Photovoltaik ist mit beiden Systemen möglich.

