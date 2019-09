16.09.2019

VDI-Konferenz zur Trinkwasserhygiene tagt in Würzburg

Duschverbot in der Schulsporthalle, Legionellenalarm im Krankenhaus oder Altenheim: Immer wieder sind derartige Schlagzeilen in den Medien zu lesen. Die VDI-Konferenz „Trinkwasserhygiene & -installationen“ am 19. und 20. November 2019 in Würzburg diskutiert über neue Normen und Methoden für einen sicheren Betrieb

Umfassende Hygienemaßnahmen auf Basis der aktuellen Regularien und Richtlinien sind unabdingbar, um eine einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers zu gewährleisten. Fehler in der Planung, Betriebsführung und der Instandhaltung können dazu führen, dass die Anforderungen nicht immer erfüllt werden. Dann können u. U. Legionellen oder Pseudomonas aeruginosa, auch als Krankenhauskeim bekannt, Mensch und Umwelt ernsthaft gefährden. Mit hohem Praxisbezug berichten Referenten der VDI-Konferenz „Trinkwasserhygiene & -installationen“, mit welchen Methoden eine einwandfreie Trinkwasserqualität sicherzustellen ist, sowie welche Chancen und Risiken mit neuen technischen Verfahren einhergehen. So wird beispielsweise die Frage diskutiert, ob und in welchem Maß die Ultrafiltration zur Legionellen-Prophylaxe beiträgt. Außerdem wird das Umweltbundesamt seine Bewertungsgrundlagen für verschiedene Materialien und Werkstoffe vorstellen, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen.

Trinkwasserhygiene im Fokus

Ein Augenmerk gilt auch aktuellen Regularien. Die Leiter der Konferenz, die maßgeblich an der Entwicklung der neuen VDI 6023-1 und VDI 3810-2 (beide im Entwurf) beteiligt sind, werden zu den Neuregelungen Stellung nehmen. Die VDI-Richtlinie 3810 Blatt 2 beschreibt das bestimmungsgemäße Betreiben und Instandhalten von Trinkwasser-Installationen gemäß der Trinkwasserverordnung, einschließlich der planerischen Voraussetzungen. Die Richtlinie vermittelt, wie sich mikrobiologische, chemische oder physikalisch-chemische Veränderungen des Trinkwassers in Anlagen wirkungsvoll vermeiden lassen. Praxisberichte der Vertreter öffentlicher und industrieller Liegenschaften geben zudem konkrete Anregungen und Hinweise für die eigene Arbeitspraxis. Die VDI-Konferenz spricht alle Beteiligten an, die direkt ins Thema Trinkwasserhygiene involviert sind – vom Anlagenbetreiber über Planer und Behördenvertreter bis hin zu Vertreten unabhängiger Institute.

Schwerpunkten der Konferenz

Zusammenhang zwischen Trinkwassertemperatur und Hygiene

Neue Entwicklungen zur Erhaltung der richtigen Kaltwassertemperatur

Ultrafiltration zur Legionellen-Prophylaxe – Chancen und Risiken

UBA-Bewertungsgrundlagen für Materialien und Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser

Probenahme und Gefährdungsanalyse

Die Trinkwasserverordnung im kommunalen Praxisalltag

Anforderungen der Trinkwasserhygiene in medizinischen Einrichtungen

Sicherstellung der Trinkwasserqualität in einer historisch gewachsenen Industrieliegenschaft

Termin und Ort

19. – 20. November 2019

Würzburg, NOVUM Conference & Events

Anmeldung und Programm

Anmeldung im Internet, postalisch über das VDI Wissensforum Kundenzentrum, Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, per E-Mail oder telefonisch unter +49 211 6214-201 (Telefax: -154).

www.vdi-wissensforum.de