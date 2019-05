15.05.2019

„Viega 360° erleben“ mit fulminantem Auftakt

Mehr als 1.300 Besucher haben am 9. Mai in der Hamburg Messe für einen großartigen Auftakt der Viega-Roadshow „Viega 360° erleben“ in Deutschland gesorgt.

Alle vier Jahre tourt der Systemanbieter direkt nach der Weltleitmesse ISH mit der Neuheitenschau durch Deutschland und Österreich – und verzeichnet dabei Rekord-Besucherzahlen. Ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die gelungene Mischung aus Innovationen, Information und Entertainment, die auch diesmal wieder die Fachhandwerker und Fachplaner in der Hamburg Messe begeisterte.

Umrahmt von einer in dieser Art einmaligen 360°-Präsentation erlebten die Besucher in Hamburg drei Stunden lang ein abwechslungsreiches Programm aus Show und Technik-Talk rund um das neue Viega-Vorwandsystem „Prevista“, das Trinkwasser-Management-System „AquaVip Solutions“ und – als absolute Welt-Premiere – die Viega-Pressmaschine „Pressgun 6 Plus“.

Rasante Mischung aus Tech-Talk und Show

Für Dirk Gellisch, Mitglied der Viega-Geschäftsführung, ist die Viega-Roadshow die ideale Ergänzung zum Auftritt des Systemanbieters auf der Weltleitmesse ISH in Frankfurt am Main: „Mit der in sieben österreichischen und deutschen Städten veranstalteten Roadshow bieten wir unseren Marktpartnern zeitnah nach der Messe und direkt vor ihrer Haustür die Möglichkeit, alle unsere Neuheiten zu erleben. So werden sie nochmal aus erster Hand über alle Innovationen informiert, mit denen Viega die Installationstechnik in den kommenden Monaten und Jahren maßgeblich weiterentwickelt.“

Eines dieser Roadshow-Highlights war daher auch die Präsentation des neuen Vorwandsystems „Prevista“, das „im Vergleich zu allen anderen Systemen am Markt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal hat“, so Viega-Trainingsleiter Dieter Hellekes: „Es wurde von Anfang an und in aller Konsequenz gemeinsam mit den größten Experten der SHK-Branche entwickelt, den Fachhandwerkern selbst!“

Wie erfolgreich diese Entwicklungsarbeit war und wie sie sich künftig durch mehr Flexibilität und einfachere Montage auf der Baustelle auszahlt, das arbeitete Christoph Brüske in Hamburg im Gespräch mit den Besuchern genauer heraus. Der Kabarettist und Moderator führte gemeinsam mit Nachrichtensprecherin Christiane Stein durch den Abend.

Reise durch das „Viega-Universum“

Für den ebenso unterhaltsamen wie beeindruckenden Rahmen sorgte dabei die Band „Live on Loops“ sowie die Eventtechnik: 24 Hochleistungsbeamer ließen auf einer über 1.000 m² großen Leinwand in einer Rundum-Projektion die Besucher in das „Viega-Universum“ reisen.

Damit wurden Themen aus der realen Viega-Welt wie „AquaVip Solutions“ ganz anders erlebbar. Mit dem Trinkwasser-Management-System will der Hersteller zukünftig nicht mehr „nur“ für den Erhalt der Trinkwassergüte sorgen, sondern gleichzeitig dazu beitragen, Energie einzusparen. Die 360°-Präsentation war ideal, um das komplexe System in seiner Gesamtheit darzustellen und es nachfolgend im Technik-Talk auf der Bühne im Detail zu erklären.

Damit die neuen zukunftsweisenden Viega-Lösungen keine Theorie blieben, konnten sich die Besucher alle Produkte und Installationskomponenten vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause anschauen und in die Hand nehmen, denn Viega hat auf der gesamten Tour den kompletten ISH-Messestand „im Gepäck“. Klar gegliedert finden sich hier neben „Prevista“ und „AquaVip Solutions“ auch viele weitere Neuheiten aus dem Viega-Programm, wie die neue Duschrinne „Advantix Cleviva“.

Presswerkzeug feiert Premiere

Der Deutschland-Auftakt der Roadshow-Tour durch Österreich und Deutschland bot neben allen ISH-Neuheiten aber auch noch eine Premiere: Mit der „Pressgun 6 Plus“ stellte Viega eine Pressmaschine vor, die nicht nur mit neuen technischen Features ausgestattet ist, sondern in die ebenfalls neuen webbasierten Viega-Werkzeugservices eingebunden werden kann. Damit lassen sich beispielsweise ganz einfach Wartungszyklen am Smartphone und PC online nachvollziehen oder der Einsatz des Werkzeugs auf den Baustellen nachverfolgen. Mittels separat erhältlicher Viega-Tracker können darüber hinaus Drittwerkzeuge eingebunden werden, so dass der gesamte Werkzeugpark bequem vernetzt werden kann.

Die weiteren Termine

Als Nächstes macht die Viega-Roadshow „Viega 360° erleben“ am 16. Mai in Leipzig Station. Weitere Veranstaltungen finden in Nürnberg (22. Mai), München (28. Mai), Stuttgart (6. Juni) und Köln (13. Juni) statt. Insgesamt erwartet Viega dazu mehr als 12.000 Besucher.

Wer an der Roadshow noch teilnehmen möchte, kann sich noch unter viega.de/Roadshow anmelden.