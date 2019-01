31.01.2019

Viega Roadshow 2019

Mit der Roadshow „Viega 360° erleben“ zeigt Viega Innovationen und Informationen zu den Themen Erhalt der Trinkwassergüte, Vorwand-, Entwässerungs- und Installationstechnik sowie Schall- und Brandschutz. Außerdem bietet das Familienunternehmen bei allen Veranstaltungsterminen ein unterhaltsames Showprogramm.

Die Roadshow „Viega 360° erleben“ wird diesmal in einem einzigartigen Ambiente veranstaltet – unter anderem mit realen Rundum-Präsentationen. - © Viega Weitere Beiträge zu diesem Artikel Viega Brandschutz-Konfigurator für abnahmesichere Schachtbelegungen

Laut Viega sei ein wesentlicher Grund für das große Interesse des Fachpublikums an der Roadshow die gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung, die es auch diesmal wieder ab jeweils 17 Uhr an den ausgewählten Veranstaltungsorten in Hamburg, Köln, Stuttgart, Leipzig, Nürnberg, München und Salzburg gebe. Dabei stehen sämtliche Neuheiten im Mittelpunkt, die Viega auch auf der Weltleitmesse ISH rund um den Erhalt der Trinkwassergüte, Vorwand-, Entwässerungs- und Installationstechnik sowie Schall- und Brandschutz zeigen wird.

Die Roadshow bietet somit eine Gelegenheit für alle, die die ISH nicht besuchen können. Ab 11. April tourt die Show mit einem Mix aus Informationen, Produktpräsentationen und Unterhaltung durch Deutschland und Österreich. Insgesamt erwartet Viega zu den sieben Veranstaltungen mehr als 12.000 Besucher, was die alle vier Jahre durchgeführte Roadshow zu einer der international erfolgreichsten Branchenveranstaltungen macht. Vorgestellt werden die neuen Produkte und Systeme auf der Roadshow durch Viega-Trainingsleiter Dieter Hellekes. Über die reine Systembeschreibung geht er vor allem auf den Nutzen der Viega-Entwicklungen für den Arbeitsalltag der Fachhandwerker und Fachplaner ein.

Das 360°-Rahmenprogramm

Um den unterhaltenden Part der Veranstaltungsreihe kümmern sich die Fernseh-Moderatorin Christiane Stein, der Kabarettist Christoph Brüske und die Musikband „Live on Loops“. In wechselnden Besetzungen und mit DJ bzw. DJane rocke diese Formation kleine Gigs genauso erfolgreich wie große Konzerthallen – und biete damit den richtigen musikalischen Rahmen für die Präsentation der Viega-Innovationen 2019, sagt der Veranstalter. Abgerundet wird die im 360°-Ambiente präsentierte Neuheitenschau des Systemherstellers durch die Möglichkeit, die ISH-Neuheiten im Detail kennenzulernen und beim umfangreichen Buffet mit Kollegen aus der Branche ins Gespräch zu kommen.

Schnelle Anmeldung empfohlen

Viega empfiehlt allen, die an der Roadshow 2019 teilnehmen und „Viega 360° erleben“ möchten, sich möglichst zeitnah anzumelden, alle Termine seien in der Regel lange vorher ausgebucht. Die Roadshow startet am 11. April in Salzburg, es folgen Hamburg (9. Mai), Leipzig (16. Mai), Nürnberg (22. Mai), München (28. Mai), Stuttgart (6. Juni) sowie am 13. Juni in Köln. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.viega.de/Roadshow.

www.viega.de