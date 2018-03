23.03.2018

Viessmann-Initiative „Wir sind Winterfans“

Als langjähriger Förderer diverser Wintersportdisziplinen plädiert Viessmann für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei sportlichen Großereignissen wie den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

Viessmann hat mit Partnern die Initiative „Wir sind #Winterfans" gestartet, um Sportereignisse sowie Wintersportorte CO2-ärmer zu gestalten.

Insgesamt 31 Medaillen, darunter 14-mal Gold, haben die Athleten Ende Februar von den 23. Olympischen Spielen in Südkorea mit nach Deutschland gebracht. Separat betrachtet belegten die von Viessmann gesponserten Sportler aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei mit 21 Medaillen Rang fünf des Medaillenspiegels von Pyeongchang. Neben spannenden Wettkämpfen und beeindruckenden Siegesfeiern kommen im Rahmen von großen Sportereignissen auch immer wieder Fragen zum Klimaschutz auf, teilte die hessische Firmengruppe Ende Februar mit. Zweifelsohne haben große internationale Wettkämpfe Auswirkungen auf die Natur – sei es durch den Bau neuer Sportstätten, die vermehrte Entstehung von Abfall oder die Anreise, die den Großteil der CO 2 -Emissionen ausmacht, betont Viessmann.

Klimaneutrale Reise der Sportler

Als ersten Schritt in Richtung weniger CO 2 -Belastung hatte das Unternehmen allen gesponserten Sportlern eine Klimaabgabe gezahlt, um ihre Reise nach Pyeongchang umweltfreundlicher zu gestalten. Um Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch auf den Wintersport zu übertragen, hat Viessmann zudem die Initiative „Wir sind #Winterfans“ gestartet. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Sport sollen zukunftsweisende Lösungen entwickelt werden, „um das kalte Winterwetter mit reichlich Schnee zu bewahren und Sportereignisse sowie Wintersportorte CO 2 -ärmer zu gestalten“.

www.wir-sind-winterfans.de

www.viessmann.de