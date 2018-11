12.11.2018

Viessmann sponsert Jaguar I-Pace eTrophy Team Germany

Viessmann erweitert sein Sponsoring-Engagement in der Formel E, der ersten rein elektrischen Motorsportserie der Welt. Zum Start der kommenden fünften Saison schickt Jaguar mit dem Markenpokal I-Pace eTrophy einen neuen Wettbewerb ins Rennen. Viessmann ist dabei Hauptsponsor und Namensgeber des Viessmann Jaguar I-Pace eTrophy Teams Germany.

Bereits seit Beginn der Rennsaison 2017/18 ist Viessmann offizieller Partner des Panasonic Jaguar Racing Teams der Formel E. Nun geht das Familienunternehmen den nächsten Schritt.

Neue Rennserie bringt innovative Technologie auf die Straße.

bringt innovative Technologie auf die Straße. Viessmann geht weiteren Schritt bei der Gestaltung zukünftiger Lebensräume .

. Die Bestehende Zusammenarbeit mit Jaguar wird ausgebaut.

I-Pace eTrophy

Bei der eTrophy, der nächsten Generation des Tourenwagensports, treten in zehn Rennen bis zu 20 identische Modelle des elektrischen Performance-SUVs Jaguar I-Pace auf derselben Strecke gegeneinander an, auf der im Anschluss die Formel-E-Rennwagen um den Sieg kämpfen. Ziel der I-Pace eTrophy ist der direkte Transfer neuester Entwicklungen im E-Motorsport auf die Straße und in die Serienfertigung. So ist der Renn-I-Pace ein nur leicht adaptiertes Serienmodell. Damit zeigen Jaguar und Viessmann, wie sich smarte, effiziente Energienutzung schon heute in den Alltag integrieren lässt.

Auf dem Weg zum intelligenten Energiemanagement

„Die I-Pace eTrophy-Serie ist für uns eine logische Erweiterung unserer Partnerschaft mit Jaguar. Sie ist eine neue Generation des Tourenwagensports, eine Sportart der Zukunft, die Dynamik, Effizienz und intelligentes Energiemanagement verbindet und die Elektromobilität von der Rennstrecke auf die Straße bringt, sie greifbar macht. So können wir unseren Beitrag zur Adaption neuer Energieformen und Technologien leisten, damit die Fortbewegung ohne fossile Brennstoffe für die kommenden Generationen zur Normalität wird‟, beschreibt Max Viessmann, Co-CEO der Viessmann Group, die Beweggründe für das Engagement in der Jaguar I-Pace eTrophy. In repräsentativer und inspirierender Funktion ist der 29-Jährige auch aktiver Teil des deutschen Rennteams.

„Das Panasonic Jaguar Racing Team ist für uns der ideale Partner. Denn was uns eint, ist die Leidenschaft für innovative Technologien und gelebte Nachhaltigkeit‟, sagt Max Viessmann.



