20.03.2018

Viessmann steigt bei Etherma ein

Viessmann hat sich an der österreichischen Etherma Elektrowärme GmbH beteiligt und erweitert das Portfolio des Geschäftsbereichs PV + E-Systeme damit um elektrische Heizsysteme.

Viessmann hat sich an der Etherma Elektrowärme GmbH mit Sitz in Henndorf am Wallersee beteiligt. Zum Portfolio des österreichischen Unternehmens gehören elektrische Fußbodenheizungen, Infrarotwärmesysteme...

Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen mit Sitz in Henndorf am Wallersee ist seit 35 Jahren als eines der führenden Unternehmen mit Elektroheizsystemen auf dem Markt aktiv, teilte Viessmann am 19. März mit. Etherma erwirtschaftete den Angaben zufolge 2017 mit 85 Mitarbeitern einen zweistelligen Millionenumsatz. Zum Portfolio gehören nicht nur elektrische Fußbodenheizungen sondern auch Infrarotwärmesysteme und Direktheizgeräte sowie die entsprechende Regelungstechnik ⎯ in naher Zukunft auch Frostschut z- und Rohrbegleitheizungen. „Wir sind im vergangenen Jahr mit dem Geschäftsbereich PV+E-Systeme in den Elektromarkt eingestiegen und stärken diesen Geschäftsbereich jetzt durch die Beteiligung im Bereich elektrisches Heizen“, sagt Karlheinz Reitze. „Unseren Kunden können wir ab sofort die ganze Breite individueller Lösungen für den Neubau und die Bestandssanierung anbieten“, ergänzt der Geschäftsführer der Viessmann PV+E-Systeme GmbH.

Kooperation bringt Win-Win-Situation

Der Etherma-Standort Salzburg mit der dort beheimateten Produktion soll durch die Beteiligung gestärkt werden, weil Wachstumspotenziale nun noch besser ausgeschöpft werden können, heißt es aus dem hessischen Allendorf. Geplant ist, den Markenname Etherma und die Selbständigkeit des Unternehmens zu erhalten. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Viessmann bereits vor etwa einem Jahr mit der Idee einer Kooperation an uns herangetreten ist; wir sehen in dieser Verbindung eine Win-Win-Situation“, sagte Thomas Reiter, der gemeinsam mit dem Niederländer Bas Spekreijse Gesellschafter von Etherma ist. Spekreijse war seit 1992 offizieller Vertriebspartner in Holland und gründete 2009 gemeinsam mit Reiter die Etherma Deutschland GmbH. „Etherma erhält die Möglichkeit, schneller zu wachsen, Viessmann kann gemeinsam mit Etherma den wichtigen Markt des elektrischen Heizens betreten, Vertriebswege und Produktportfolio ergänzen sich ideal“, sagt Reiter mit Blick auf die Viessmann-Kooperation. Der bisher dreistufige Vertriebsweg soll bestehen bleiben. Ziel ist künftig eine weitere Internationalisierung des Geschäftes mit eigenen Vertriebsgesellschaften in Deutschland und strategischen Partnern beispielsweise in der Schweiz, Holland und Spanien.

www.viessmann.de

www.etherma.com