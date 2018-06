13.06.2018

Villeroy & Boch bringt neue Wohnmöbel auf den Markt

Villeroy & Boch will Anfang 2019 neue Wohnmöbel einführen. Das Sortiment des Markenherstellers soll um Polster- und Kastenmöbel für den Wohn-/Essbereich sowie um Schlafzimmermöbel reicher werden.

Gemeinsam mit den Produkten von Tischkultur, Bad und Wellness sowie den Lizenzprodukten Laminat, Leuchten und Bad-Accessoires will Villeroy & Boch nun ein ganzheitliches Markenkonzept für moderne Wohnmöbel bieten. Hat sich ein offener Küchen-, Ess- und Wohnbereich längst in den heutigen Wohnwelten etabliert, verbinden sich jetzt auch Bade- und Schlafzimmer zunehmend zu einem gemeinsamen Entspannungs- und Wohlfühlort.

Wohnmöbel mit hohem Designanspruch

„Marktforschungen haben uns gezeigt, dass Verbraucher bei der Gestaltung von Wohnräumen gerne aus abgestimmten Produktwelten von vertrauten Marken wie Villeroy & Boch wählen. Unser Design- und Qualitätsimage macht uns dabei besonders relevant“, erklärt Vorstandsvorsitzender Frank Göring.

Bei der Produktentwicklung der neuen Wohnmöbel setzt der Hersteller auf seine Designkompetenz: Keramische Elemente werden ebenso geschickt integriert wie modern interpretierte Designelemente aus der 270-jährigen Markengeschichte, meldet Villeroy & Boch. Sie sorgen damit für einen hohen Wiedererkennungswert und eine starke Differenzierung am Markt.

Entwickelt wurde das Wohnmöbelprogramm in Zusammenarbeit mit Collection C, Fey & Co., Geha und W.Schillig, die wie Villeroy & Boch für ihren hohen Design- und Qualitätsanspruch bekannt sind. Sie werden zukünftig auch für die Produktion, Vermarktung sowie den Vertrieb des Möbelprogramms zuständig sein.

Die erstmalige Vorstellung der neuen Wohnmöbelkollektion erfolgt für Fachbesucher und Handelspartner im September 2018 in der Konzernzentrale in Mettlach.

www.villeroy-boch.de