20.10.2020

Villeroy & Boch fördert Dusch-WC-Absatz

Villeroy & Boch unterstützt Installateure und Händler mit einem Partnerprogramm beim Verkauf des Dusch-WCs ViClean-I 100.

Hygiene, hochwertiges Design und Nutzerkomfort: Für ein Dusch-WC gibt es viele gute Gründe. Ein weiteres Verkaufsargument liefert Villeroy & Boch jetzt mit einem Programm für SHK-Marktpartner. Laut Hersteller soll dies beim Endverbraucher die Entscheidung für ein Dusch-WC vereinfachen. Teilnehmende Installateure und Händler profitieren mehrfach vom ViClean-Partnerprogramm: guter Ertrag, ein Cash-Back-Programm für jedes verkaufte Produkt, niedrige Kaufbarrieren beim Endverbraucher und umfassende technische und werbliche Unterstützung.

Sechs-Wochen-Rückgabeaktion für Unentschlossene

Wer es einmal probiert hat, möchte es nicht mehr missen: Ein WC mit Dusch-Funktion, das nach jedem Toilettengang für ein Gefühl der Frische und Sauberkeit sorgt. Damit Endverbraucher ein sicheres Gefühl bei ihrer Entscheidung für ein Dusch-WC haben, bietet Villeroy & Boch eine sechswöchige Rückgabeaktion an. So können Kunden das ViClean-I 100 bequem zu Hause testen. Falls sie dann wider Erwarten doch nicht zufrieden sind, kann ein ViClean-I 100 bei Differenzerstattung gegen ein Villeroy & Boch Standard-WC umgetauscht werden. Kaufbarrieren beim Endverbraucher sind so beim Beratungsgespräch kein Problem für Villeroy & Boch-Partner.

Partnervorteile und Cash-Back-Programm Villleroy & Boch-Partner profitieren nicht nur von einem höheren Ertrag durch den Verkauf eines hochwertigen Dusch-WCs – durch das Partner-Cash-Back-Programm erhalten sie ab einem Mindestverkauf von fünf ViClean-I 100 für jedes verkaufte Produkt eine Rückvergütung von 150 Euro.

Damit Marktpartner die Vorteile eines Dusch-WCs einfach vermitteln und Endverbraucher für ein Dusch-WC begeistern können, bietet das Unternehmen aus Mettlach im Partnerprogramm maßgeschneiderte Kommunikationspakete wie Aktionsflyer, Banner und Aufkleber für die Ausstellungsfläche teilnehmender Händler. Damit interessierte Endverbraucher direkt zum ViClean-Partner in der Region finden, werden diese in der Villeroy & Boch-Händlersuche klar gekennzeichnet und in eine Online-Kampagne integriert. ViClean-Partner erhalten umfassende technische Schulungen sowie schnelle und einfache Hilfe bei Fragen zum Produkt oder der Aktion. Die Aktion ist gültig bis zum 31.08.2021, bis dahin ist eine Anmeldung jederzeit möglich. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen erhalten interessierte Partner von ihrem regionalen Villeroy & Boch-Vertriebsaußendienst, hier sowie der Service-Hotline 06864 81 1500.

www.villeroy-boch.de