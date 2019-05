21.05.2019

Volkswagen Nutzfahrzeuge startet Online-Shop für Gebrauchtwagen

Ab sofort können Kunden online unter nutzfahrzeugsuche.de/kaufen nach einem passenden Gebrauchtwagen suchen, diesen direkt bestellen und sich liefern lassen. In der Regel beinhalten alle Online-Bestellungen die kostenlose Zulassung sowie die Lieferung binnen 14 Tagen bis vor die Haustüre.

Die Bestellung im Volkswagen Nutzfahrzeuge Online-Shop ist mit ein paar Klicks erledigt. - © Volkswagen AG Weitere Bilder

Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH bietet im Namen von Volkswagen Nutzfahrzeuge beim Online-Kauf unter www.nutzfahrzeugsuche.de ab sofort eine Besonderheit: Fahrzeugsuchende können ihr Wunschfahrzeug nicht nur (wie in den bekannten Fahrzeugbörsen) online finden, sondern es verbindlich online bestellen und sich bis vor die eigene Haustüre liefern lassen.

Damit erweitert Volkswagen Nutzfahrzeuge das Angebot der Nutzfahrzeugsuche deutlich und macht den Gebrauchtwagenkauf noch angenehmer und sicherer: „Wenn man heute alle Produkte des täglichen Lebens online kaufen kann, warum geht das noch nicht mit unseren Gebrauchtwagen? Diese Frage stand am Anfang. Das Ergebnis geht ab sofort an den Start: der erste Online-Shop für junge Gebrauchtwagen. Ein toller Service, ganz im Sinne unserer Kunden“, sagt Heinz-Jürgen Löw, Markenvorstand für Vertrieb und Marketing.

Junge Gebrauchtwagen

Der exklusiv für den Online-Shop zusammengestellte Gebrauchtwagenkatalog umfasst Fahrzeuge der Modelle Caddy, Multivan, Caravelle, California und Amarok. Die Fahrzeuge stammen unter anderem aus dem Werksangehörigen-Leasing oder aus Dienstwagenflotten. Sie sind vom Hersteller umfangreich geprüft, in der Regel nicht älter als ein Jahr und haben eine maximale Laufleistung von 30.000 Kilometern. Der Online-Vertragsabschluss verspricht eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung innerhalb weniger Klicks. Zum Start des Online-Shops bezahlen Kunden per Direktüberweisung nach der Auftragsannahme. In einigen Wochen wird es zusätzlich möglich sein, eine AutoCredit-Finanzierung der Volkswagen Bank GmbH gleich online abzuschließen. Egal welche Bezahlmethode gewählt wird: Die Kunden profitieren immer vom kostenfreien Zulassungsservice (inklusive Wunschkennzeichen) sowie der kostenfreien Lieferung zur Wunschadresse oft schon innerhalb von 14 Tagen. Und sollte eine Beratung gewünscht sein, kann der Kunde auf das Beratungsteam der VGSG per Chat oder Telefon zurückgreifen.

Einfache Online-Bestellung

Die Online-Bestellung der Fahrzeuge unterscheidet sich kaum vom gewohnten Prozess gängiger Online-Shops. Kunden gelangen in wenigen Schritten zum eigenen Fahrzeug: Suche und Auswahl des Fahrzeugs, Identifikation und Eingabe der Kontaktdaten, Klärung der Bezahlung, Festlegung von Lieferungs- und Rechnungsdaten, Kontrolle aller Daten und abschließend Versand der Bestellung. Nach der Überprüfung der Daten seitens der VGSG wird umgehend eine Auftragsbestätigung zugeschickt und ein persönlicher Verkaufsberater meldet sich, um die nächsten Schritte rund um Zulassung und Lieferung zu besprechen. Zum Liefertermin erhält der Kunde/die Kundin neben dem Fahrzeug das „Rundumlosfahr-Paket“, das alles beinhaltet, um sofort mit dem neuen Gebrauchten durchstarten zu können.

Direkt zum Angebot gelangen Fahrzeuginteressierte über den Link www.nutzfahrzeugsuche.de/kaufen. Hier finden sich auch alle Informationen sowie eine umfangreiche FAQ-Liste. Unterstützt wird die Markteinführung durch eine umfassende Online-Kampagne auf unterschiedlichen Kanälen.

Über die Volkswagen Nutzfahrzeugsuche

Die Volkswagen Nutzfahrzeugsuche bietet die größte Auswahl an Gebrauchtwagen der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Laut Unternehmen werden alle Inserate der Börse nach höchsten Standards überprüft und bewertet und stammen ausschließlich aus herstellereigenen Quellen oder von Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern. Die insgesamt über 10.000 Fahrzeugangebote der Börse sind mit einer Suchfunktion durchsuchbar und im Direktkauf, im Leasing oder mittels Finanzierung zu erwerben. Im Online-Shop der Nutzfahrzeugsuche werden in der Regel etwa 250 exklusiv für diesen Kanal ausgewählte Fahrzeuge der Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH angeboten. Ein weiteres exklusives Fahrzeugsortiment der VGSG steht unter dem Label Gebrauchtwagen-Leasing in der Börse.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de