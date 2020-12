07.12.2020

Vorstandswahlen beim wibutler alliance e.V.

Der wibutler alliance e.V. startet in die gemeinsame Vereinsarbeit. Bei der ersten Vorstandssitzung wurden wichtige Wahlen durchgeführt, bei denen verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Verantwortlichkeiten zugewiesen wurden.

Die gemeinsame Gerätevielfalt der Vereinsmitglieder soll für gewerkeübergreifende Anwendungen in Gebäuden jeder Art vernetzt werden. - © wibutler alliance e.V.

Der Verein wibutler alliance hat mit den Wahlen bei der Vorstandssitzung eine weitere formale Hürde auf dem Weg zu seinem Ziel genommen, die enge technologische Zusammenarbeit namhafter Industrieunternehmen zu befördern. Die gemeinsame Gerätevielfalt soll dabei für gewerkeübergreifende Anwendungen in Gebäuden jeder Art vernetzt werden. Davon sollen besonders Installateure und Endanwender profitieren.

Vorstandssitzung

Der Vorstand des wibutler alliance e.V. rund um die Connectivity Solutions GmbH, Eltako GmbH, Oventrop GmbH & Co. KG, SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG, Viessmann PV+E-Systeme GmbH und Wolf GmbH kann auf eine erste erfolgreiche Sitzung zurückblicken. Als Gäste waren dort die beiden weiteren Gründungsmitglieder des Vereins, die Busch-Jaeger Elektro GmbH und Clage GmbH, ebenfalls anwesend.

Die Vorstandswahlen stellten den wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung dar: Die anwesenden Unternehmen wählten dabei die Oventrop GmbH & Co. KG zur Vereinsvorsitzenden. Vertreten wird Oventrop durch Christof Burmann, dort Leiter der digitalen Geschäftsentwicklung. Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt indes die Viessmann PV+E-Systeme GmbH, die durch ihren Geschäftsführer Karlheinz Reitze repräsentiert wird. Mit der Position des Schatzmeisters wurde die SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG in Person von Mario Besseling, Leiter Kompetenzzentrum, betraut.

Im weiteren Sitzungsverlauf wurden die drei verbleibenden Vorstandsmitglieder für jeweils ein kritisches Vereinsthema berufen: Die Verantwortlichkeit umfasst den Vorsitz des zugehörigen Vereinsausschusses. Dem Ausschuss Sales & Marketing sitzt die Wolf GmbH mit Dr. Christoph Batzilla, Bereichsleiter Marketing & Vertrieb Strategie, vor. Die Eltako GmbH in Person von Thomas Giesemann, Verkaufsleiter Deutschland, wurde als Vorsitz für den Ausschuss Trainings & Service gewählt. Den dritten Vereinsausschuss, Technology & Product, verantwortet die Connectivity Solutions GmbH mit ihrem Geschäftsführer Michael Jüdiges. Künftig können die drei Ausschüsse auch mit Vereinsmitgliedern außerhalb des Vorstandes besetzt werden.

wibutler-Technologie weiterentwickeln

Der wibutler alliance e.V. verfolgt das Ziel, die gemeinsam genutzte wibutler-Technologie langfristig weiterzuentwickeln. Der herstelleroffene und gewerkeübergreifende Systemgedanke der IoT-Plattform wibutler soll dabei konsequent gefördert und ausgebaut werden. Die Wahlen sind in diesem Sinne ein erfolgreicher Start für den noch jungen Verein. Besonders Christof Burmann zeigt sich über das Wahlergebnis, das allen Vorstandsmitgliedern unterschiedliche Zuständigkeiten zuweist, sehr erfreut: „Mit der Besetzung des Vorstands hat unser noch junger Verein weiter Fahrt aufgenommen. Ich freue mich, dass die Vorstandskollegen Verantwortung übernehmen und die Zukunft der wibutler-Plattform aktiv mitgestalten werden.“

