13.06.2019

Wärmepumpen und Effizienztechnologien sorgen für Rekordumsatz

Die Vaillant Group hat dank hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik und elektrischer Wärmepumpen den höchsten Umsatz ihrer Geschichte erzielt.

Vaillant-Wärmepumpen-Produktion in Remscheid: Wärmepumpen und Effizienztechnologien sorgen für Rekordumsatz. Mit 2,5 Mrd. Euro erwirtschaftete die Vaillant Group 2018 den höchsten Umsatz in der Untern... - © Bildquelle: Vaillant Group

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete der Remscheider Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikspezialist 2,5 Mrd. Euro, ein Plus von 6 %. „Trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfeldes, insbesondere außerhalb Europas, ist das Unternehmen profitabel gewachsen und hat seine Wettbewerbsposition in wichtigen Märkten verbessert“, bilanziert Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vorsitzender der Vaillant-Group-Geschäftsführung, die Entwicklung des Familienunternehmens im vergangenen Geschäftsjahr. Sowohl das Geschäft mit hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik als auch mit elektrischen Wärmepumpen haben zu der deutlichen Umsatzsteigerung und einer sehr zufriedenstellenden Ergebnisentwicklung beigetragen. Der Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts lag bei über 80 %, der regionale Wachstumsschwerpunkt war 2018 in den Märkten der EU.

Dynamische Entwicklung in der EU

In den europäischen Vertriebsregionen verzeichnete die Vaillant Group Umsatzsteigerungen zwischen 3,5 und 12 %. Insbesondere das Geschäft in Großbritannien, in Südeuropa und in den osteuropäischen EU-Ländern nahm im Jahresverlauf eine positive Entwicklung. Diese wurde durch den Ausbau der Kundenbasis im Fachhandwerk und die Erweiterung von Service- und Trainingsangeboten für Vaillant-Partner unterstützt.

Maßgebliche technologische Wachstumstreiber waren effiziente Gas-Brennwerttechnik und Wärmepumpen. Im Jahr 2019 wird der Remscheider Heiztechnikspezialist sein Angebot im Bereich Wärmepumpen noch weiter ausbauen und unter anderem Geräte mit natürlichem, umweltfreundlichem Kältemittel auf den Markt bringen.

Schwierige Märkte außerhalb der EU

Die für die Vaillant Group wichtigsten außereuropäischen Märkte entwickelten sich 2018 schwächer als im Vorjahr. In der Türkei ging die Nachfrage zurück. Hinzu kam eine nachteilige Währungsentwicklung in Form einer anhaltenden Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem Euro.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren stagnierte zudem der chinesische Heiztechnikmarkt. Dennoch konnte die Vaillant Group ihre Position als führender europäischer Anbieter im chinesischen Markt festigen, das Umsatzvolumen entgegen dem allgemeinen Markttrend leicht erhöhen sowie ihre Vertriebskanäle und Partnernetzwerke weiter stärken.

Marktanteilsgewinne mit Wärmepumpen

Sehr erfolgreich verlief für die Vaillant Group das Geschäft mit Wärmepumpen. Hier lag der Umsatz mehr als 20 % über dem Vorjahreswert. Damit ist das Unternehmen in nahezu allen großen Kernmärkten mit Wärmepumpen stärker als der Gesamtmarkt gewachsen, der sich insgesamt sehr dynamisch entwickelt hat.

Außerdem wurden in der zweiten Jahreshälfte zahlreiche neue Produktmodelle vorgestellt und Fertigungskapazitäten erhöht. Mit dem erweiterten Portfolio positioniert sich die Vaillant Group als Komplettanbieter für Wärmepumpen, der Lösungen für sämtliche Kundenbedürfnisse und Gebäudeanforderungen anbietet.

Im Jahr 2019 bringt das Remscheider Unternehmen erstmals Wärmepumpenmodelle mit einem natürlichen und besonders umweltfreundlichen Kältemittel auf den Markt. Diese Geräte sind laut Vaillant auch für die Modernisierung von älteren Bestandsimmobilien geeignet. Bislang konzentriert sich der Einsatz von Wärmepumpen vor allem auf den Neubausektor. Mit der Verfügbarkeit der Technologie im Modernisierungsmarkt eröffnen sich künftig weitere Absatzpotenziale.

Wachstum mit effizienter Gas-Brennwerttechnik

Mit einer Umsatzsteigerung von rund 9 % war die Vaillant Group auch 2018 europäischer Marktführer im Segment der wandhängenden Gas-Heizgeräte. Das Geschäft mit effizienter Gas-Brennwerttechnik blieb damit eine tragende Säule der Geschäftsentwicklung. Brennwerttechnik leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende im Gebäudesektor. Mit dem Austausch von veralteten Anlagen durch moderne Brennwerttechnik lassen sich erhebliche Mengen an CO 2 und gleichzeitig Energiekosten einsparen. Künftig soll zudem der Anteil von Gas, das aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, weiter steigen. Die effiziente und wirtschaftliche Wärmeerzeugung mit Brennwerttechnik auf Basis von „grünem“ Gas kann ein entscheidender Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor sein.

Strategische Ausrichtung der Vaillant Group auf weiteres Wachstum

Die Konzentration auf Brennwerttechnik und Wärmepumpen spiegelt die strategische Positionierung des Remscheider Familienunternehmens wider. „Wärmepumpen und Gas-Brennwerttechnik werden auch über das Jahr 2030 hinaus Kerntechnologien des Wärmemarkts sein. Um weiter profitabel zu wachsen, bauen wir unsere internationale Spitzenposition im Geschäft mit Gas-Brennwerttechnik weiter aus. Gleichzeitig streben wir auch im Bereich Wärmepumpen in Europa eine führende Rolle an. Vertriebsstrukturen, Produktportfolio und Fertigungskapazitäten sind auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die Entwicklung digitaler Servicedienstleistungen für Fachhandwerker und Endkunden“, erläutert Dr.-Ing. Norbert Schiedeck wesentliche Aspekte der Unternehmensstrategie.

Zufriedenstellender Start ins Geschäftsjahr 2019

Vor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen Marktumfeldes verlief der Start ins Geschäftsjahr 2019 zufriedenstellend. Der Umsatz der Vaillant Group lag im ersten Quartal 2019 währungsbereinigt auf Vorjahresniveau. Während das Geschäft innerhalb Europas insgesamt stabil blieb, trübte sich die ohnehin schwierige Marktsituation in der Türkei weiter ein. In China dagegen profitierte die Vaillant Group von der zu Jahresbeginn anziehenden Marktdynamik.

