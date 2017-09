12.09.2017

Wahlprüfsteine der TGA-Repräsentanz

Die TGA-Repräsentanz Berlin und die sie tragenden Verbände haben ihre gemeinsamen Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017 mit den entsprechenden Stellungnahmen der Politik veröffentlicht.

Die Wahlprüfsteine sind laut Günther Mertz, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin, eine „wichtige Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl am 24. September 2017“. - © TGA-Repräsentanz Berlin

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA), der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der Fachverband Gebäude-Klima (FGK) und der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte (RLT-Herstellverband) hatten Fragen zu fünf Themengebieten ausgearbeitet: „Energieeinsparrecht“, „Klimaschutzplan 2050“, „Förderung der energetischen Sanierung“, „Grünbuch Energieeffizienz“ und „Innenraumluftqualität“. Die Antworten wurden von den fachlich zuständigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und den Parteizentralen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, CSU, FDP, Die Linke und SPD formuliert, heißt weiter aus Berlin.

Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl

„Diese Wahlprüfsteine bieten für die Mitglieder der vier Verbände eine wichtige Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl am 24. September 2017“, sagte Günther Mertz, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin. „Die innovativen, vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen der TGA-Branche sind nicht nur entscheidend am Gelingen der Gebäudewende beteiligt, sie schaffen mit ihren hochqualifizierten Mitarbeitern auch nachhaltig Wachstum und Beschäftigung in Deutschland“, so Mertz.

Die Wahlprüfsteine und die Stellungnahmen der Politik finden Sie hier.

www.tga-repraesentanz.de