18.02.2020

Wilo bleibt Champion Partner von Borussia Dortmund

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der Technologiespezialist Wilo haben ihre seit 2011 bestehende Partnerschaft mit Wirkung ab der kommenden Saison um weitere vier Jahre verlängert.

„Als Partner, die nun schon eine ganze Weile zusammenarbeiten und nun auch noch einiges miteinander vorhaben, verbindet uns die Liebe zum Standort Dortmund. Und als ambitionierte Unternehmen verbinden uns die Leidenschaft und der Wille, in allen Bereichen immer noch ein Stückchen besser zu werden“, beschreiben Oliver Hermes , Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe , und Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, unisono die Gründe für die Zusammenarbeit des Herstellers von Pumpen und Pumpensystemlösungen und des achtmaligen Deutschen Fußballmeisters.

Technische Lösungen

Diese Zusammenarbeit findet nicht zuletzt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rasen im größten Stadion Deutschlands statt: „Wilo unterstützt den BVB im Signal Iduna Park und sorgt mit seinen Produkten und technischen Lösungen unter anderem dafür, dass der Platz stets in sattem Grün erstrahlt“, erklärt Oliver Hermes. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer betont diesbezüglich: „Es ist für uns eine richtig gute Nachricht, einen großen Partner aus unserer Heimatstadt für mindestens weitere vier Jahre an unserer Seite zu wissen, mit dem wir richtig gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten können – und das obendrein auf dem immer wichtiger werdenden Feld des Klimaschutzes.“ Beiden Unternehmen ist es wichtig, im Rahmen ihrer Kooperation zukunftsweisende Technologien im Signal Iduna Park einzusetzen, mit deren Hilfe der CO 2 -Ausstoß reduziert wird.

Partnerschaft mit Impuls- und Strahlkraft

„Die Partnerschaft mit dem BVB verleiht Wilo gegenüber Kunden und Partnern enorme Impuls- und Strahlkraft und wird als authentisch und sympathisch angesehen, auch international, zum Beispiel in dem für uns sehr wichtigen asiatischen Märkten “, erklärt Oliver Hermes.

