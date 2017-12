13.12.2017

Wilo erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Unternehmensgruppe Wilo wurde am 8. Dezember in Düsseldorf mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 als eines der Top 3 von „Deutschlands nachhaltigsten Großunternehmen 2018“ ausgezeichnet.

Mitglieder des Wilo-Vorstands, Oliver Hermes (Vorstandsvorsitzender, 7.v.l.), Carsten Krumm (Vertriebsvorstand, 5.v.l.) und Georg Weber (Technologie- und Produktionsvorstand, 8.v.l.), freuten sich gemeinsam... - © Wilo SE

Die Jury unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier stellte in ihrer Begründung die ressourcenschonenden Hocheffizienzprodukte und den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz von Wilo in den Vordergrund. „Zukunftsfähige Unternehmensführung bedeutet, die Felder Wirtschaft und Umwelt sowie gesellschaftliche und soziale Themen nachhaltig in Balance zu bringen. So verstehen wir unsere Verantwortung und Verpflichtung, auch im Sinne nachfolgender Generationen“, kommentierte Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender von Wilo SE, die Auszeichnung.

Verantwortung und Verpflichtung

Diese Verantwortung und Verpflichtung gelte bei der digitalen Transformation des Unternehmens ebenso wie beim Erschließen neuer Märkte. Ausdrücklich erwähnte Hermes in diesem Zusammenhang intelligent vernetzte Ballungszentren, sogenannte Smart Urban Areas. „Dies sind die Zukunftsmärkte, in denen städtische Infrastrukturen und viele Lebensbereiche intelligent miteinander vernetzt sein werden“, erklärte der Wilo-Chef. „Schon heute lebt die Hälfte der Menschheit in urbanen Regionen, Tendenz rapide steigend“, so Hermes. Entsprechend bündelten sich in diesen Arealen alle Herausforderungen aktueller Megatrends, beispielsweise Digitalisierung, Wassermangel, Energieknappheit oder Urbanisierung. Auch für diese Anforderungen werde Wilo ressourcenschonende, smarte Lösungen entwickeln, betonte Hermes.

Effizient und ressourcenschonend

Laut Wilo war das hocheffiziente Produkt-Portfolio ein entscheidender Punkt für die Auszeichnung. Ein weiterer Aspekt war der Neubau des Hauptquartiers unter dem Projektnamen Campus 2020, bei dem besonders effiziente Gebäudeausrüstung eingesetzt wird. Zudem wird die neue Produktionsstätte „Smart Factory“ auf dem Campus komplett mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage versorgt. In der Fertigung können zudem Permanentmagnete aus den Pumpen entnommen und so wertvolle Rohstoffe wie Seltene Erden in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.

Auszeichnung für nachhaltige Spitzenleistung

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der 2017 sein zehnjähriges Bestehen feierte, umfasst fünf Wettbewerbe an denen in diesem Jahr über 800 Bewerber teilnahmen. Die Auszeichnung wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben. Die Verleihung im Düsseldorfer Maritim Hotel besuchten etwa 2.000 Gäste aus Forschung, Politik und Wirtschaft.

www.wilo.com