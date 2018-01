10.01.2018

Wilo: Neue Vertriebsleitung für die Region DACH

Mit Beginn des neuen Jahres hat Kerstin Wolff die Vertriebsleitung für die Region DACH bei der Wilo SE übernommen. Ihr Vorgänger Christan Kruse übernimmt den internationalen Vertrieb der reifen Märkte.

Die neue Gesamtvertriebsleiterin für die Region DACh bei der Wilo SE ist Kerstin Wolff. - © WILO SE Weitere Bilder

Kerstin Wolff hat zum 1. Januar die Vertriebsleitung für die Region DACH bei der Wilo SE übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Christian Kruse an, der zukünftig den internationalen Vertrieb der reifen Märkte leiten wird. Somit liegt, neben der Leitung der Vertriebsregion Deutschland, auch die Verantwortung für den Vertrieb in Österreich und in der Schweiz mit rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer Verantwortung.

Über Kerstin Wolff

Die Dortmunderin hatte 2015 die Vertriebsleitung Gebäudetechnik Deutschland bei der Wilo SE übernommen und hatte verschiedene Tätigkeiten in führenden Positionen beim Dortmunder Pumpenhersteller. Unter anderem war sie für das Brand Management der Wilo SE verantwortlich und leitete den Innendienst des Deutschlandvertriebs. „Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen in der Vertriebsregion DACH und auf die weitere Zusammenarbeit mit Christian Kruse“, sagt Wolff. Das Wissen über Kunden und Märkte aus ihrer langjährigen Erfahrung wird sie in der neuen Verantwortung nutzen, die neben dem Vertrieb für die Gebäudetechnik auch das Marketing, den Service, OEM und das Geschäft in der Wasserwirtschaft für DACH umfasst. Nach wie vor ist die DACH-Region die stärkste Vertriebsregion bei Wilo. „W ir haben hier noch große Potenziale, die es zu nutzen gilt.“



Christian Kruse übernimmt in seiner neuen Position als Leiter der Vertriebsregion Reife Märkte die Verantwortung für Amerika, Europa sowie den russisch sprachigen Raum. Dies umfasst Vertrieb, Marketing und den Service. „Ein großer Teil der Profitabilität Wilos wird heute bereits in diesen Märkten erwirtschaftet. Wir möchten nicht nur unsere Marktanteile sichern und weiter ausbauen, unsere Vertriebsaktivitäten sollen noch stärker an dem Bedarf der jeweiligen Kunden in den Regionen ausgerichtet werden“, so Kruse.

www.wilo.de