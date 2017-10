11.10.2017

Windhager Deutschland mit neuem Standort

Die Windhager Deutschland GmbH hat Anfang Oktober ihre neue Niederlassung in Gersthofen bei Augsburg offiziell eröffnet.

Windhager hat in Gersthofen bei Augsburg eine neue Niederlassung bezogen. Für den Anbieter von Biomasse-Heizungen ist Deutschland „der Markt mit dem größten Zukunftspotential“. - © Windhager Weitere Beiträge zu diesem Artikel Manfred Faustmann übernimmt …

Wegen hoher Nachfrage in die Verlängerung

„Nach 30 Jahren am alten Standort in Meitingen war es an der Zeit, unserem Anspruch an Qualität und Innovation auch mit einem modernen Firmensitz Rechnung zu tragen“, sagte Geschäftsführer Manfred Faustmann am 6. Oktober im Rahmen einer Feierstunde. Der neue Firmenstandort des österreichischen Kesselbauers verfügt über helle, offene Räume, die im Stil eines Industrielofts gestaltet wurden. Ein besonderes Augenmerk wurde den Angaben zufolge auf die Gestaltung des Kundenbereiches gelegt. Die großzügigen Seminar- und Schulungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet. Im Trainingszentrum für Biomasse wird das komplette Sortiment der Firma Windhager größtenteils in Betrieb gezeigt und kann so den Kunden und Partnern optimal präsentiert werden, heißt es aus Gersthofen.

Deutscher Markt mit Zukunftspotential

Der neue Standort ist für Windhager von strategischer Bedeutung. „Deutschland ist für uns als Premium-Anbieter im Bereich Biomasse-Heizanlagen der Markt mit dem größten Zukunftspotential. Während zum Beispiel in Österreich der Verbrauch an Pellets pro Einwohner bei 100 kg liegt, sind es in Deutschland erst 23 kg. Mit unserer neuen Niederlassung in Gersthofen wollen wir die Weichen für weiteres Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft stellen“, erklärte Faustmann. Der neue Standort ist nach Unternehmensangaben problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und verfügt über eine Verkehrsanbindung an die Autobahn A8 (Ausfahrt Augsburg West).

www.windhager.com