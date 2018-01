02.01.2018

Wirtschaftlichkeitstool der dena aktualisiert

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) stellt ihr kostenloses Wirtschaftlichkeitstool für energetische Sanierungen in einer überarbeiteten Version zur Verfügung.

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) bietet einen Expertenservice und hat ihr Wirtschaftlichkeitstool für energetische Sanierungen nun in einer überarbeiteten Version zur Verfügung gestellt.

Das Onlinetool soll Architekten, Planer und Energieberatern die Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Sanierung erleichtern und sie durch die übersichtliche Darstellung der Ergebnisse beim Kundengespräch unterstützen, teilte die dena Mitte Dezember mit. Das Wirtschaftlichkeitstool steht auf der Website www.dena-expertenservice.de/wito kostenfrei zur Verfügung. Die Arbeitshilfe stellt sowohl die Ausgaben für die Instandsetzung als auch die energieeffizienzbedingten Mehrkosten einer Sanierung differenziert dar. Die energieeffizienzbedingten Mehrkosten werden dann mit der prognostizierten Energiekosteneinsparung verglichen. Das Tool berücksichtigt dabei auch Vorteile durch Fördermaßnahmen wie etwa KfW-Kredite mit Tilgungszuschuss, heißt es aus Berlin. Mit der Online-Arbeitshilfe können sowohl verschiedene Einzelmaßnahmen als auch komplette Sanierungspakete berechnet werden, um verschiedene Sanierungsvarianten miteinander zu vergleichen.

Methodik des individuellen Sanierungsfahrplans

Wesentliche neue Elemente sind laut der dena, dass Restwerte von Bauteilen und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne betrachtet werden können. Diese Anpassung erfolgte in Anlehnung an die Methodik des individuellen Sanierungsfahrplans für Wohngebäude, dessen Erstellung das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen der Vor-Ort-Beratung seit Juli 2017 fördert. Zusätzlich wurde die Formularstrecke zur Eingabe aller Daten überarbeitet, so die dena: „Durch die übersichtliche und intuitive Gestaltung ist sie jetzt noch benutzerfreundlicher. Die zugrunde liegenden Kostendaten wurden zudem entsprechend neuester Studien aktualisiert.“

Der dena-Expertenservice

Um Architekten, Ingenieuren und Handwerkern den beruflichen Alltag zu erleichtern und gleichzeitig die Qualität des energetischen Bauens und Sanierens zu stärken, hat die dena den Expertenservice ins Leben gerufen. Die Internetseite www.dena-expertenservice.de fasst detaillierte Fachinformationen, Arbeitshilfen und Tipps zur Kundenansprache übersichtlich zusammen. Fachleute haben zudem die Möglichkeit, ihre Fragen zu den Themen Energieausweis, Energieeinsparverordnung, Bilanzierung sowie zur Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans für Wohngebäude kostenfrei mit Experten der dena per E-Mail oder telefonisch zu klären.

www.dena.de