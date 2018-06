18.06.2018

WM-Aktion von Wolf

Die Wolf GmbH verlost im Rahmen ihrer „Gipfelstürmer-WM-Aktion“ drei Fernseher Panasonic 65 Zoll UHD unter allen am Gipfelstürmer-Bonusprogramm teilnehmenden Partnern.

Wolf hat das Bonusprogramm „Gipfelstürmer", das in Zusammenarbeit mit teilnehmenden Großhändlern die Treue und das Engagement der Fachhandwerker belohnt, im Januar 2018 ins Leben gerufen.

„Voraussetzung ist, dass sie fünf oder mehr Geräte im Zeitraum vom 15. Juni bis 15. Juli einbauen und mit der Wolf-Smartscan-App registrieren“, teilte der Systemanbieter mit. An der Aktion kann jeder beim Gipfelstürmer-Partnerprogramm angemeldete SHK-Betrieb in Deutschland teilnehmen. Statt der üblichen 100 Punkte erhalten registrierte Betriebe während der Gipfelstürmer-WM-Aktion für jede Installation 300 Gipfelstürmer-Punkte. Wenn eine Firma im WM-Zeitraum mindestens fünf Installationen durchführt und somit 1.500 WM-Aktionspunkte auf dem Konto sammelt, nimmt sie automatisch an der Verlosung der drei Panasonic 65 Zoll UHD Fernsehgeräte teil, heißt es aus Mainburg.

Mit fünf Scans zum neuen Fernseher

Die Installationsprämie erhalten Fachhandwerker, wenn sie den Einbau von Wolf-Geräten melden. Dazu scannen sie die Seriennummer des Produktes mit der kostenlosen Smartscan-App, melden damit die erfolgreiche Montage an Wolf und erhalten direkt die Bonuspunkte auf ihr Partnerkonto gutgeschrieben. Damit können die Heizungsfachmänner die Wärmeerzeuger des Privatkunden auch gleichzeitig für die kostenlose fünf Jahres Garantie registrieren. Auch wenn sie keine fünf Installationen im WM-Zeitraum durchführen, können Fachhandwerker laut Wolf nach der Aktion jederzeit die erzielten Bonuspunkte im Teamshop gegen Prämien einlösen.

