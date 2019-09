18.09.2019

Wolf erweitert Ersatzteilservice um Nachtexpress-Lieferung

Während der Heizperiode vom 9. September 2019 bis 26. April 2020 erhalten Fachhandwerker ihre Bestellungen mit dem Nachtexpress bis 8 Uhr am nächsten Tag.

Wolf arbeitet kontinuierlich daran, die eigenen Dienstleistungen zu verbessern, um Fachpartner zukünftig noch besser unterstützen zu können. Aus diesem Grund erweitert der Raumklimaexperte während der Heizperiode sein Angebot bei der Lieferung von Ersatzteilen. Gehen Bestellungen Montag bis Freitag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags bis 12.30 Uhr direkt an das Wolf Service-Team, erfolgt im Aktionszeitraum die Lieferung per Nachtexpress bis 8 Uhr am nächsten Tag (auch sonntags). Nach vorheriger Bestellung können Fachhandwerker aus der Umgebung die Ersatzteile auch direkt am Werk in Mainburg abholen. „Fällt die Heizung im Winter aus, muss schnell gehandelt werden. Getreu unserem Leitgedanken ‚Voll auf mich eingestellt‘ richten wir mit Maßnahmen wie der Nachtexpress-Lieferung unseren Service auf die Bedürfnisse unserer Fachhandwerker aus“, erklärt Robert Hiesbauer, Bereichsleiter Service bei Wolf.

Die Nachtexpress-Lieferung können Fachpartner beim Wolf Service-Team per E-Mail an service@wolf.eu oder telefonisch beauftragen. Details über die verschiedenen Zustellungsarten und Lieferkosten erhalten sie auf dem Wolf-Profiportal oder von ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Wolf Service App mit Ersatzteilkatalog

Für den Bereich Heiztechnik bietet Wolf mit der Service App einen digitalen Ersatzteilkatalog mit über 8.100 Produkten, 5.800 zugehörigen Fotos und 1.000 anklickbaren Explosionszeichnungen. Alle ausgewählten Ersatzteile lassen sich auch direkt über die App beim Großhandel bestellen. Mehr zur Wolf Service App erfahren Interessierte hier: www.si-shk.de/wolf-neue-version-der-service-app.

