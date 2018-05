04.05.2018

Wolf: Wärmeerzeuger in Vereinsfarben

Seit Mitte April sind die Gas-Brennwert-Therme CGB-2, das Öl-Brennwert-Gerät TOB und die Split-Wärmepumpe BWL-1S der Wolf GmbH als Spezial-Editionen in den Vereinsfarben des FC Schalke 04, des Hamburger SV und des 1. FC Nürnberg erhältlich.

Fußballfeeling für den Heizungskeller: die Gas-Brennwert-Therme CGB-2, das Öl-Brennwert-Gerät TOB und die Split-Wärmepumpe BWL-1S von Wolf sind im Vereinslook des FC Schalke 04 sowie des Hamburger SV...

Heizungsbauer können fußballbegeisterten Kunden diese drei Wärmeerzeuger jetzt auch in den Farben der drei Vereine anbieten, teilte der Systemanbieter mit. Weiter Vereinspartnerschaften sind den Angaben zufolge geplant. Nach dem Einbau der Fanheizung erhält der Endkunde zusätzlich ein Paket mit Schal, Trikot und weiteren Fanutensilien, das ihm der Verein innerhalb von drei bis fünf Tagen zusendet. Hierzu muss der ausführende Heizungsfachbetrieb die Installation der Fanheizung lediglich bestätigten, indem er an der Heizanlage einen Aktions-QR-Code über die Smartscan-App erfasst. Der Endkunde erhält zudem die 5-Jahres-Garantie von Wolf.

Fanheizung mit Rundumservice

Fachbetriebe und Endkunden können sich über die Aktion mit dem aktuell ersten Vereinspartner, dem FC Schalke 04, auf der Webseite www.schalke04-heizung.de informieren. Interessenten füllen online ein Formular aus, in dem sie angeben, welches Heizgerät sie installieren lassen wollen. Das Absenden des Formulars stellt zunächst eine unverbindliche Anfrage dar. Ein Mitarbeiter der Wolf GmbH setzt sich mit dem Endkunden in Verbindung und vermittelt einen Heizungsbauer in dessen Nähe. Dieser berät bei der Produktauswahl und vereinbart einen Vorort-Termin. Wenn sich Kunden für den Kauf einer Fan-Heizung entscheiden, bleibt der Wolf-Heizungsfachmann Vertragspartner, heißt es weiter aus Mainburg.

www.wolf.eu