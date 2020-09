14.09.2020

Zander-Gruppe präsentiert Lumina-Badausstellungen

Die neue Badausstellungsmarke der Zander-Gruppe ist ab sofort an 19 Standorten in Deutschland vertreten.

Schon heute bietet Lumina mit 19 Badausstellungen der Zander-Gruppe viel Raum für Inspiration rund um das neue Bad. Mit der sukzessiven Umstellung auf die Marke Lumina erhalten nun viele Ausstellungen neben einem neuen Namen einen neuen Look. So wurde in Essen in der Nünningstraße eine neue Badausstellung fertiggestellt sowie Ausstellungen in Dortmund und Wuppertal erneuert. An allen 19 Standorten wird schon heute das Lumina-Beratungskonzept angewandt.

Partner des Fachhandwerks

Ein neues Bad beginnt nicht mit einem neuen Spiegel, einer neuen Fliese oder Armatur – es beginnt mit professioneller Planung und der Expertise des Fachhandwerks. Lumina ist Partner des Fachhandwerks und arbeitet mit den umsetzenden Fachhandwerksbetrieben Hand in Hand, heißt es. In den Badausstellungen können sich die Endkunden von einer Vielzahl an cleveren Badlösungen und verschiedenen Stilrichtungen inspirieren lassen – ganz gleich ob es modern oder eher klassisch sein soll.

Dabei übernehmen die Badexperten von Lumina die Planung und Beratung. Mit 3D-Badplanung lassen sich schnell die Vorstellungen der Kunden visualisieren und das neue Badezimmer inklusive der passenden Beleuchtung planen. Anhand einer Checkliste und einer Stil- & Budgetbroschüre werden bei der Beratung alle Wünsche des Kunden abgesteckt.

Für ein optimales Ergebnis arbeiten die Lumina Badberater laut eigenen Angaben von Beginn an eng mit dem Fachhandwerk zusammen. Während die Profis von Lumina vor Ort die ausführliche Beratung und Planung übernehmen sowie alle benötigten Artikel zusammenstellen, können sich die Fachhandwerkspartner auf die finale Umsetzung konzentrieren. Eine gemeinsame Checkliste der Badberater und Fachhandwerker hilft bei der Abstimmung.

Vorteile für Fachpartner

Handwerker, die sich für Lumina entscheiden und Fachpartner werden, erhalten exklusive Serviceleistungen. Die Fachpartner bekommen für Ihre Endkunden die professionelle 3D-Badplanung kostenlos und können dank der Termin-Garantie werktags innerhalb von 72 Stunden einen Beratungstermin vereinbaren. Ein weiteres Plus ist die Angebots-Garantie. Die Angebotserstellung an Lumina-Fachpartner erfolgt werktags ebenfalls innerhalb von 72 Stunden. Zudem erhalten sie Sonderkonditionen für das Planungsprogramm ViSoft und damit einen Preisvorteil von mehr als 250 Euro auf die Erstlizenz. Darüber hinaus stellt Lumina den Fachpartnern und ihren Kunden die Badausstellung exklusiv zur Verfügung und unterstützt individuelle Veranstaltungen mit Konzept- und Marketingvorschlägen. Auf Wunsch erhalten die Partner zu jeder Badplanung detaillierte Maßzeichnungen und technische Unterlagen zu den angebotenen Produkten.

Digitale Beratung mit Lumina@home

Kunden, die aktuell lieber von einem Besuch in der Ausstellung absehen möchten, können sich mit dem Online-Angebot von zu Hause beraten lassen – ohne auf den persönlichen und individuellen Charakter oder die Beratungsqualität verzichten zu müssen. Ein Lumina-Badberater führt dabei live durch die Ausstellung vor Ort und stellt gemeinsam mit dem Kunden das neue Badezimmer zusammen.

Markenvielfalt und Produktqualität

Lumina arbeitet ausschließlich mit ausgewählten Herstellern und Qualitätsanbietern für Badausstattung zusammen, um den Kunden wertige und langlebige Produkte anzubieten, heißt es. „Dank der Produktvielfalt ist für jeden Geschmack und jedes Budget garantiert das Richtige dabei“, erklärt das Unternehmen.

Bundesweites Netz an Ausstellungen

Noch in diesem Jahr folgen die Lumina Standorte Bocholt, Hannover, Bonn und Siegburg mit der Eröffnung oder Neueröffnung. Weitere Standorte im Bundesgebiet sind in Planung oder befinden sich in der Umsetzung. In allen 19 Lumina-Badausstellungen profitieren die Kunden aber schon jetzt von der Produktauswahl und Beratung – und die Fachpartner von exklusiven Serviceleistungen.

www.lumina-bad.de