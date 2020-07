06.07.2020

ZDH: Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft

Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) hat ein Hinweisblatt zu den Auswirkungen der Senkung des Umsatzsteuersatzes auf die Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft herausgegeben.

Der ZDH informiert zur Umsatzsteuersenkung unter www.zdh.de/umsatzsteuer. - © Adobe Stock|bht2000 Weitere Beiträge zu diesem Artikel Mehrwertsteuersenkung: Branchensoftware Streit V.1 kostenlos anpassen

Mit dem Schreiben vom 29. Juni 2020 hat das BMI ein Hinweisblatt herausgegeben, das Hilfestellungen für die Bauwirtschaft enthält, wie in Einzelfragen mit der Senkung des Steuersatzes in der Umsatzsteuer umgegangen werden kann. Darin wird insbesondere noch einmal auf das bereits bekannte Merkblatt des Bundesministeriums für Finanzen „Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft“ vom 12. Oktober 2009 eingegangen.

Weitere Informationen zur Senkung des Umsatzsteuersatzes finden Sie zudem auf der Homepage des ZDH unter www.zdh.de/umsatzsteuer.

www.zdh.de