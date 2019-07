19.07.2019

Zukunft des Brennstoffes Holz

Bei einem gemeinsamen Workshop von ZVSHK, EFA und Fachverband Schornsteintechnik wurde über die Zukunftsperspektive des Brennstoffes Holz diskutiert.

Die Gastgeber Uwe Striegler (EFA), Andreas Müller (ZVSHK) und Andreas van den Bogaert (Fachverband Schornsteintechnik) begrüßten die Teilnehmer des Workshops zur Zukunft des Brennstoffes Holz.

In konzentrierter Atmosphäre haben über 50 Teilnehmer darüber diskutiert, wie die Wärme aus regenerativen Rohstoffen zur Klimawende beitragen kann. Auch auf Konfliktthemen wie die Feinstaubbelastung durch die Verwertung von Holz wurde im Rahmen des Workshops eingegangen.

Geladen hatten die Verbände Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft (EFA) und Fachverband Schornsteintechnik, um im Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) vom 24. bis 25. Juni 2019 Zukunftsperspektiven zu erarbeiten.

Zwei Tage Workshop

Dr. Ingo Hartmann vom Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) führte mit aktuellen und noch unveröffentlichten Studienergebnissen in das Thema ein, Jean-Jacques Adam vom europäischen Spitzenverband Bioenergy Europe, ehemals Aebiom, lieferte einen Überblick über europäische Regulierung. Gemeinsam wurden dann im Workshop einige Felder identifiziert, in denen Politik, Forschung und Industrie gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Mit dem Ziel, eine einfache, sichere und umweltfreundliche Alternative zur fossilen Wärmeerzeugung zu schaffen.

Andreas Müller, Geschäftsführer Technik des ZVSHK, sagt dazu: „Nach unserem Workshop müssen wir klar sehen: Die Verantwortung lässt sich nicht auf Politik und Verbraucher abwälzen, die Industrie muss sich bewegen. Wir haben aber auch eine beeindruckende Bereitschaft vieler Industrievertreter, die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen und aus einer Opferrolle heraustreten zu wollen.“

Die Teilnehmer hatten zwei Tage lang in einem interaktiven Workshop-Format unter anderem über verschiedene Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung diskutiert und in gemischten Kleingruppen Ziele definiert. Dr. Johannes R. Gerstner, bei der EFA mit strategischen Aufgaben der Verbandsgeschäftsführung beauftragt, hat das Konzept gemeinsam mit Tim Froitzheim vom ZVSHK und Fritz Allendorff, Vorstandsmitglied der EFA, entwickelt. Dazu sagt Tim Froitzheim: „Wir haben Elemente aus der Zukunftsforschung und das Format des World-Cafés kombiniert, um alle Teilnehmer zum aktiven Arbeiten einzuladen – mit tollen Ergebnissen, die hoffentlich zum Nachmachen in anderen Verbänden anregen.“

Teilnehmer aus Industrie, Verbänden, Innungen, Politik und Forschung

Das von einigen Teilnehmern im Vorfeld vermutete Konfliktpotenzial spielte keine Rolle, es überwogen die gemeinsamen Ziele und Perspektiven. Und das trotz eines durchaus gemischten Teilnehmerfeldes. Anders als zu erwarten waren die Industrievertreter nicht in der Mehrheit. Es überwogen Teilnehmer aus den Bereichen Verbände, Innungen, Politik und Forschung. Auch die Fachmedien zeigten reges Interesse.

Uwe Striegler, Vorstandsvorsitzender der EFA und damit einer der Gastgeber der Veranstaltung, war allerdings angesichts der konstruktiven Atmosphäre wenig überrascht: „Die EFA vertritt seit einigen Jahren eine umweltaffine Strategie des Dialogs, das wurde von vielen Teilnehmern auch so gesehen und unsere Einladung zur sachlichen Diskussion gerne angenommen.“

Andreas van den Bogaert, Vorstandsvorsitzender des Fachverbands Schornsteintechnik und ebenfalls Gastgeber, zeigte sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden und hofft auf eine breite Diskussion in der Branche: „Wir werten nun einiges an gesammeltem Material aus und werden das Ganze auch der Gesamtbranche über alle Verbandsgrenzen hinweg zur freien Verfügung stellen, immer in der Hoffnung, dass dadurch die momentan notwendigen Impulse gegeben werden.“

Herbsttagung

Fest steht schon, dass die Ergebnisse auf der Herbsttagung der Europäischen Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft vom 24. bis 25. Oktober in Berlin präsentiert werden. Die Teilnahme steht wie in den vergangenen Jahren auch Nicht-Mitgliedern offen.

