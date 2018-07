02.07.2018

ZVSHK-Geschäftsführung: Bramann legt los

Helmut Bramann, neuer Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), hat am 2. Juli die Amtsgeschäfte in St. Augustin übernommen. Seine künftige Hauptaufgabe sieht Bramann in der Bewältigung des digitalen Wandels.

Helmut Bramann, neuer Hauptgeschäftsführer beim ZVSHK: „Die Betriebe müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Optimierung ihrer internen Betriebsabläufe, Akquise- und Einkaufsmöglichkeiten erkennen... - © ZVSHK

„Die Führung eines der größten Handwerksverbände in Deutschland ist eine große und verantwortungsvolle Aufgabe“, betonte Bramann bei seinem Dienstantritt. Er kündigte an, die Entwicklung des Zentralverbandes als einflussreiche Standesorganisation des SHK-Handwerks zum Nutzen aller seiner Mitglieder weiter positiv voranzutreiben. Seiner Ansicht nach sind die SHK-Betriebe ein unverzichtbarer Schlüsselfaktor, um essentielle gesellschaftliche Bedürfnisse der Zukunft zu realisieren: „Es gibt keine anderen Gewerke, die so unmittelbar für die zukunftsgerechte Gestaltung des Lebens- und Arbeitsumfeldes der Menschen in unserem Land tätig sind. Die Marktdurchdringung effizienter Heizsysteme wie auch die Schaffung altersgerechter Bäder und Sanitärinstallationen werden in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen.“

Datenmanagement künftig entscheidend

Der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg werde sich aber nur einstellen, wenn auch die Betriebe rechtzeitig selbst in ihre Zukunft investierten, gibt der neue Hauptgeschäftsführer zu bedenken. „Die Betriebe müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Optimierung ihrer internen Betriebsabläufe, Akquise- und Einkaufsmöglichkeiten erkennen und nutzen. Entscheidend wird dabei sein, wie im SHK-Handwerk Datenmanagement betrieben wird; oder noch dezidierter: Wie die Betriebe im digitalen Zeitalter ihre Informationshoheit über die spezifischen Markt-, Produkt- und Kundendaten ausbauen und sichern“, erklärt Bramann. Der Besitz solcher Daten werde im digitalen Zeitalter schon bald zur neuen Währung, die über den individuellen Erfolg im Handwerk entscheiden könne.

Bei der digitalen Transformation unterstützen

Bramann sieht daher die Hauptaufgabe seiner Arbeit darin, die organisierten Handwerksbetriebe auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützend zu begleiten. „Wir werden die Innungsbetriebe fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Für den Zentralverband heißt das: proaktiv agieren, Probleme voraussehen und abstellen. Tempo machen. Denn die digitale Welt setzt auf Schnelligkeit im Handeln“, so der neue Hauptgeschäftsführer.

